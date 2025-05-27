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«Он играет с огнем». Трамп снова раскритиковал Путина

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп /Getty Images

Президент США Дональд Трамп Фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп в очередной раз резко высказался по поводу действий президента РФ Владимира Путина, заявив, что если бы не его влияние, Россия уже столкнулась бы с серьезными проблемами. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

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Подробности

  • «Путин не понимает, что если бы не я, с Россией давно случилось бы что-то очень плохое – я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХОЕ!» – отметил Трамп в сообщении.
  • Президент США не делал заявлений о введении новых санкций против России или прекращении переговоров.

Контекст

В ночь на понедельник Россия нанесла самый масштабный удар по Украине за все время войны, применив более 350 дронов и девять крылатых ракет. Президент США Дональд Трамп, комментируя атаку, назвал Путина «сумасшедшим» и пообещал ужесточить санкции. На вопрос о новых санкциях против России он ответил: «Безусловно, он (Путин) убивает многих людей».

Трамп может ввести санкции против России уже на этой неделе, пишет WSJ со ссылкой на источники. Хотя он надеялся договориться с Путиным, его разочарование растет из-за провала переговоров и массированных ударов по Украине. Санкции рассматриваются как способ заставить Путина пойти на уступки, в частности, согласиться на 30-дневное прекращение огня, которое поддерживает Украина.

Новые санкции, вероятно, не коснутся банковского сектора. Источники вспоминают «другие способы давления» на Путина, но WSJ не уточняет деталей. Трамп теряет веру в мирные переговоры и, по данным источников, может их прекратить, если последняя попытка будет неудачной. Это контрастирует с его предвыборным обещанием завершить войну в первый день президентства. Белый дом не комментирует, продолжится ли военная поддержка Украины в случае срыва переговоров. Пресс-секретарь Каролин Ливитт отметила, что Трамп «оставляет все варианты открытыми» для достижения мира.

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