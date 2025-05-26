Президент США Дональд Трамп різко розкритикував президента Росії Володимира Путіна, назвавши його «абсолютно божевільним» і застеріг, що спроба захопити всю Україну призведе до «падіння» Росії. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

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Трамп зазначив, що раніше мав «дуже хороші стосунки» з Путіним, але той, за його словами, змінився. Він звинуватив російського лідера у «божевіллі» та «безпідставному вбивстві людей» через атаки на українські міста.

«Ракети й дрони обстрілюють українські міста без причини. Я завжди казав, що Путін прагне захопити всю Україну, а не лише її частину. Якщо він це зробить, Росія впаде!» – заявив Трамп.

Водночас Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського, заявивши, що його риторика погіршує ситуацію. «Усе, що він говорить, створює проблеми. Мені це не подобається, і краще б це припинилося», – додав Трамп.

Це вже друга заява Трампа, в якій він висловлює невдоволення останніми атаками. Раніше він зробив подібний коментар перед журналістами в аеропорту Моррістауна, повертаючись до Вашингтона.

На запитання про можливість посилення санкцій проти Росії Трамп відповів: «Однозначно. Він [Путін] убиває багато людей. Я не розумію, що з ним сталося. Що, в біса, з ним не так? Він знищує багато життів, і мені це зовсім не подобається».

Контекст

Протягом трьох ночей поспіль – з 24 по 26 травня 2025 року – Росія завдавала масованих ударів по Україні. Найтрагічнішою стала ніч на неділю, 26 травня, коли загинули щонайменше 13 людей, а близько 60 отримали поранення.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що Росія зневажає світові зусилля та спроби США досягти миру. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Захід до рішучих дій у відповідь на нову хвилю російської агресії, наголосивши, що Путін повинен відчути реальну ціну війни.