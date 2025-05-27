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«Він грає з вогнем». Трамп знову розкритикував Путіна

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп /Getty Images

Президент США Дональд Трамп Фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп укотре різко висловився щодо дій президента РФ Володимира Путіна, заявивши, що якби не його вплив, Росія вже зіткнулася б із серйозними проблемами. Про це він написав у своєму акаунті в соцмережі Truth Social.

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Деталі 

  • «Путін не розуміє, що якби не я, з Росією давно сталося б щось дуже погане – я маю на увазі ДУЖЕ ПОГАНЕ. Він грає з вогнем!» – зазначив Трамп у дописі.
  • Президент США не робив заяв щодо запровадження нових санкцій проти Росії чи припинення переговорів.

Контекст 

У ніч на понеділок Росія завдала наймасштабнішого удару по Україні за весь час війни, застосувавши понад 350 дронів і дев’ять крилатих ракет. Президент США Дональд Трамп, коментуючи атаку, назвав Путіна «божевільним» і пообіцяв посилити санкції. На запитання про нові санкції проти Росії він відповів: «Безумовно, він (Путін) вбиває багато людей».

Трамп може запровадити санкції проти Росії вже цього тижня, пише WSJ із посиланням на джерела. Хоча він сподівався домовитися з Путіним, його розчарування зростає через провал переговорів і масовані удари по Україні. Санкції розглядаються як спосіб змусити Путіна піти на поступки, зокрема погодитися на 30-денне припинення вогню, яке підтримує Україна.

Нові санкції, ймовірно, не зачеплять банківський сектор. Джерела згадують «інші способи тиску» на Путіна, але WSJ не уточнює деталей. Трамп втрачає віру в мирні переговори і, за даними джерел, може їх припинити, якщо остання спроба буде невдалою. Це контрастує з його передвиборчою обіцянкою завершити війну в перший день президентства. Білий дім не коментує, чи продовжиться військова підтримка України в разі зриву переговорів. Прессекретарка Каролін Лівітт зазначила, що Трамп «залишає всі варіанти відкритими» для досягнення миру.

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