Президент США Дональд Трамп укотре різко висловився щодо дій президента РФ Володимира Путіна, заявивши, що якби не його вплив, Росія вже зіткнулася б із серйозними проблемами. Про це він написав у своєму акаунті в соцмережі Truth Social.

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«Путін не розуміє, що якби не я, з Росією давно сталося б щось дуже погане – я маю на увазі ДУЖЕ ПОГАНЕ. Він грає з вогнем!» – зазначив Трамп у дописі.

Президент США не робив заяв щодо запровадження нових санкцій проти Росії чи припинення переговорів.

Контекст

У ніч на понеділок Росія завдала наймасштабнішого удару по Україні за весь час війни, застосувавши понад 350 дронів і дев’ять крилатих ракет. Президент США Дональд Трамп, коментуючи атаку, назвав Путіна «божевільним» і пообіцяв посилити санкції. На запитання про нові санкції проти Росії він відповів: «Безумовно, він (Путін) вбиває багато людей».

Трамп може запровадити санкції проти Росії вже цього тижня, пише WSJ із посиланням на джерела. Хоча він сподівався домовитися з Путіним, його розчарування зростає через провал переговорів і масовані удари по Україні. Санкції розглядаються як спосіб змусити Путіна піти на поступки, зокрема погодитися на 30-денне припинення вогню, яке підтримує Україна.

Нові санкції, ймовірно, не зачеплять банківський сектор. Джерела згадують «інші способи тиску» на Путіна, але WSJ не уточнює деталей. Трамп втрачає віру в мирні переговори і, за даними джерел, може їх припинити, якщо остання спроба буде невдалою. Це контрастує з його передвиборчою обіцянкою завершити війну в перший день президентства. Білий дім не коментує, чи продовжиться військова підтримка України в разі зриву переговорів. Прессекретарка Каролін Лівітт зазначила, що Трамп «залишає всі варіанти відкритими» для досягнення миру.