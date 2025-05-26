Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Выпады Трампа в сторону Путина обрушили российский рынок акций. Лидером падения стал «Газпром»

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Резкие выпады президента США Дональда Трампа, который назвал главу Кремля «сумасшедшим» и пригрозил усилить санкции против РФ из-за массированных ударов по Украине, обрушили российский рынок акций, пишет The Moscow Times.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Подробности

  • В понедельник индекс Мосбиржи упал на 1,5%, до 2727 пунктов. С начала торгов он опускался до 2719 пунктов, это минимум с начала апреля.
  • Лидером падения стал «Газпром», акции которого подешевели на 3,5%. Также в красной зоне оказались Сбербанк (-1,5%) и ВТБ (-2,4%) на фоне информации о планах ЕС отключить еще 20 российских банков от SWIFT.
  • Акции «Роснефти» упали на 1,4%, «Совкомфлота» – на 2,6%, «Северстали» – на 2%, «Аэрофлота» и «Магнита» – на 2,2%.
  • Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов обращает внимание на структурные проблемы: ряд компаний демонстрируют убытки, а часть отказалась от дивидендов – в частности, «Газпром», НЛМК, «Норникель» и «Магнит».
  • «Второй квартал будет еще хуже», – прогнозирует Антонов. Причины – падение цен на нефть и высокая стоимость кредитов, тормозящих корпоративное развитие.
  • Дополнительное давление оказывает и крепкий рубль, говорит Ярослав Кабаков из «Финама». По его словам, экспортозависимые сектора – более половины индекса Мосбиржи – теряют в выручке. Снижение ключевой ставки могло бы отчасти облегчить ситуацию, но рынок пока не ожидает такого шага от центробанка РФ.
  • Аналитики отмечают и другие факторы давления: ухудшение геополитического фона, стагнация переговоров с Украиной, ослабление финансовых результатов российских компаний и сильный рубль, бьющий по доходам экспортеров.

Контекст

Российский рынок реагирует на заявления Дональда Трампа, который назвал Владимира Путина «сумасшедшим» и пообещал усилить ограничения. Комментируя возможность введения дополнительных санкций против России, Трамп ответил: «Абсолютно, он (Путин) убивает много людей».

Трамп не захотел ужесточать санкции против России после отказа Путина идти на прекращение огня. Но их продвигает близкий ему сенатор Линдси Грэм, который неожиданно появился в Стамбуле перед российско-украинскими переговорами. Что действительно грозит Путину, читайте в материале Forbes Ukraine.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні