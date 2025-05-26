Резкие выпады президента США Дональда Трампа, который назвал главу Кремля «сумасшедшим» и пригрозил усилить санкции против РФ из-за массированных ударов по Украине, обрушили российский рынок акций, пишет The Moscow Times .

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В понедельник индекс Мосбиржи упал на 1,5%, до 2727 пунктов. С начала торгов он опускался до 2719 пунктов, это минимум с начала апреля.

Лидером падения стал «Газпром», акции которого подешевели на 3,5%. Также в красной зоне оказались Сбербанк (-1,5%) и ВТБ (-2,4%) на фоне информации о планах ЕС отключить еще 20 российских банков от SWIFT.

Акции «Роснефти» упали на 1,4%, «Совкомфлота» – на 2,6%, «Северстали» – на 2%, «Аэрофлота» и «Магнита» – на 2,2%.

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов обращает внимание на структурные проблемы: ряд компаний демонстрируют убытки, а часть отказалась от дивидендов – в частности, «Газпром», НЛМК, «Норникель» и «Магнит».

«Второй квартал будет еще хуже», – прогнозирует Антонов. Причины – падение цен на нефть и высокая стоимость кредитов, тормозящих корпоративное развитие.

Дополнительное давление оказывает и крепкий рубль, говорит Ярослав Кабаков из «Финама». По его словам, экспортозависимые сектора – более половины индекса Мосбиржи – теряют в выручке. Снижение ключевой ставки могло бы отчасти облегчить ситуацию, но рынок пока не ожидает такого шага от центробанка РФ.

Аналитики отмечают и другие факторы давления: ухудшение геополитического фона, стагнация переговоров с Украиной, ослабление финансовых результатов российских компаний и сильный рубль, бьющий по доходам экспортеров.

Контекст

Российский рынок реагирует на заявления Дональда Трампа, который назвал Владимира Путина «сумасшедшим» и пообещал усилить ограничения. Комментируя возможность введения дополнительных санкций против России, Трамп ответил: «Абсолютно, он (Путин) убивает много людей».

Трамп не захотел ужесточать санкции против России после отказа Путина идти на прекращение огня. Но их продвигает близкий ему сенатор Линдси Грэм, который неожиданно появился в Стамбуле перед российско-украинскими переговорами. Что действительно грозит Путину, читайте в материале Forbes Ukraine.