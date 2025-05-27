Президент США Дональд Трамп может на этой неделе ввести санкции против России, пишет WSJ со ссылкой на источники. Хотя Трамп верил в возможность договориться с Путиным, его разочарование растет после неудачных переговоров и масштабных российских ударов по Украине.

Подробности

Трамп рассматривает санкции в качестве принуждения Путина пойти на уступки, в частности согласиться на 30-дневное прекращение огня, которое поддерживает Украина.

Новые санкции, вероятно, не коснутся банковского сектора. Обсуждаются «другие варианты, как оказывать давление» на Путина, говорит один из собеседников издания. О каких именно санкциях идет речь, WSJ не уточняет.

Трамп все больше разочаровывается в мирных переговорах. Источники сообщают, что он может их прекратить, если последняя попытка не даст результата. Это резкая перемена для президента, обещавшего закончить войну в первый день в должности. Белый дом не уточнил, продолжат ли США военную поддержку Украине в случае срыва переговоров. Пресс-секретарь Каролин Ливитт отметила, что Трамп держит «все опции открытыми» для достижения мира.

Контекст

В ночь на понедельник Россия нанесла самый масштабный за всю историю войны удар по Украине, выпустив более 350 дронов и девять крылатых ракет. Комментируя российские удары, Трамп назвал Путина «сумасшедшим» и пообещал усилить ограничения. Комментируя возможность введения дополнительных санкций против России, Трамп ответил: «Абсолютно, он (Путин) убивает много людей».

В тот же день канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что США, Германия, Франция и Великобритания снимают ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов вглубь России.

Трамп не захотел ужесточать санкции против РФ после отказа Путина идти на прекращение огня. Но их продвигает близкий ему сенатор Линдси Грэм, который неожиданно появился в Стамбуле перед российско-украинскими переговорами. Что действительно грозит Путину, читайте в материале Forbes Ukraine.