Gemfields Gpoup объявила о продаже Fabergé Ltd – производителя известных ювелирных яиц Fabergé – американской инвестиционной компании SMG Capital за $50 млн. Об этом группа сообщила в пресс-релизе 11 августа.

Подробности

Средства, вырученные за Fabergé, Gemfields планирует направить развитие горнодобывающих операций компании в Мозамбике и Замбии.

Продажа Fabergé – часть стратегии по оптимизации бизнеса. Компания стремится сосредоточиться на горнодобывающем секторе, где видит наибольший потенциал роста и прибыльности.

Gemfields приобрела Fabergé в 2012 году, стремясь усилить позиции в сегменте драгоценных камней и использовать узнаваемое имя для продвижения ювелирной продукции. Бренд уже несколько лет находился вне фокуса основной деятельности Gemfields.

Контекст

Fabergé, основанный в 1842 году Густавом Фаберже, известен в первую очередь легендарными ювелирными яйцами, созданными для императорской семьи России между 1885 и 1916 годами. После Российской революции производство было остановлено, а семья Фаберже эмигрировала. Бренд возродился в 2009 году с новой коллекцией изделий.

Gemfields Group Limited – это международная компания, специализирующаяся на добыче, обработке и продаже цветных драгоценных камней, в том числе изумрудов и рубинов. Компания зарегистрирована на острове Гернси (Великобритания).

Gemfields владеет контрольными пакетами акций в различных компаниях, имеющих лицензии на добычу и разведку драгоценных камней в Замбии, Мозамбике, Эфиопии и Мадагаскаре.

В 2024 году компания понесла значительные убытки: операционный убыток составил $97,9 млн по сравнению с прибылью $17,4 млн в 2023-м, а чистый убыток достиг $100,8 млн ($2,8 млн в 2023 году).

В первой половине 2025 года общий доход от аукционов Gemfields составил $60 млн, что на 50% ниже по сравнению со $121 млн за аналогичный период предыдущего года. Это связано со слабыми рыночными условиями и операционными трудностями.