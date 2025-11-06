Forbes Digital підписка
«Цель – перейти от донорской поддержки к партнерству». Первое интервью министра экономики Алексея Соболева. О соглашении с США, поддержке бизнеса и изменениях в экологии и агро

Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes
Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes
Борис Давиденко /Антон Забельский для Forbes Ukraine
Борис Давиденко
Forbes

17 хв читання

Інтерв’ю міністра Олексія Соболева /пресс-служба

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев Фото пресс-служба

Какова цель объединения министерств аграрной политики, экологии и экономики? Есть ли перспективы в соглашении о недрах с США? Нужны ли грантовые программы для бизнеса в условиях дефицита бюджета? На какое международное финансирование может рассчитывать правительство и бизнес? И каких изменений ждать в аграрной политике и экологии? Большое интервью министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева

Алексей Соболев, 42, возглавляет одно из крупнейших министерств правительства, объединившее три ведомства – экономики, экологии и аграрной политики. Среди ключевых приоритетов – запуск работы американо-украинского фонда в рамках соглашения о недрах. Это не единственный проект, который есть в работе министерства.

«Государственный департамент США согласовал выделение дополнительного финансирования на геологоразведку, в частности, для обновления геологического фонда в сфере критических минералов», – анонсирует Соболев. Бюджет программы превысит текущий объем финансирования фонда.

