В ближайшие пять лет 37% киевлян хотят купить новое жилье, 10% из них готовы к покупке квартиры или дома в ближайший год. Сдерживают спрос высокие цены на жилье и непрогнозируемость строительства , говорится в исследовании жилищной ситуации в Киеве, проведенном Gradus Research по заказу Украинской ассоциации девелоперов в 2025 году.

Ключевые факты

Собственным жильем – квартиру или частный дом – обладают две трети опрошенных людей (66%), остальные – снимают или проживают у родственников, по данным Gradus Research. Среди собственников жилья 12% респондентов брали кредиты на покупку. Остальные в основном приобрели жилье за свой счет (47%) или приватизировали (35%).

Улучшить жилищные условия хотят 85% жителей Киева. Главные причины: 50% ответили, что это недостаточное качество жилья (плохое состояние здания, старые коммуникации, планировка, отсутствие ремонта); 34% – малая площадь (особенно для семей с детьми); 32% – не имеют собственного жилья (живут у родственников или арендуют); 28% – неудовлетворительное техническое состояние (возраст дома, влага, трещины); 26% – низкий комфорт жизни (слабая инфраструктура, шум, проблемы с безопасностью).

Треть респондентов (33%) готовы приобрести жилье в новостройке, пятая часть (21%) ориентируется на вторичный рынок. 43% рассматривают оба варианта, то есть не имеют четко определенной позиции, говорится в исследовании.

Только 10% респондентов намерены купить новое жилье в течение следующего года. Это свидетельствует об ограниченном спросе в краткосрочной перспективе. Основная часть спроса отложена: 21% планируют покупку в течение двух лет; 22% – в течение трех лет; 33% – в пятилетнем горизонте.

В Украине до 2,4 млн человек потенциально планируют покупку жилья, по оценкам платформы OLX и опросов рынка в 2024-2025 годах. Киев сохранял долю 15–20% этого спроса. Платежеспособный отложенный спрос в Киеве составляет примерно до 190 000 человек, говорится в исследовании Gradus.

Большинство респондентов – 52% – планируют покупать жилье за собственные сбережения. Треть (30%) – рассчитывают на ипотеку без продажи имеющегося жилья, примерно столько же (29%) выбрали вариант продать имеющееся жилье, чтобы купить новое. Почти четверть (26%) готовы воспользоваться рассрочкой от застройщика; 19% – комбинировать ипотеку с продажей жилья.

Ограничивают спрос на покупку жилья, прежде всего, высокие цены – об этом сказали 78% респондентов. Также потенциальные покупатели боятся замораживания или остановки строительства, не доверяют срокам сдачи объекта, опасаются некачественного строительства.

Опрос проводился в 2025 году, выборка составляет 840 жителей Киева 18–60 лет. По некоторым вопросам была возможность выбирать несколько ответов.

Контекст

К середине августа в Киеве открыты продажи в 340 очередях в жилых комплексах, но строительство ведется в 214 очередях, по данным ЛУН. Средняя цена на квартиры в новостройках на июль 2025-го составила $1300 за 1 кв. м.

За первый квартал в Киеве ввели в эксплуатацию 282 255 кв. м жилья на 4076 квартир, по данным Госстата. За этот период в столице стартовало строительство 1711 новых квартир общей площадью 145 300 кв. м.