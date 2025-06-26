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«Готовимся к росту спроса». Сергей Тигипко выступает соинвестором двух жилых комплексов в Киеве, на очереди – третий. Станет ли группа «ТАС» новым застройщиком?

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes
Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

4 хв читання

Сергій Тігіпко /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Инвестиции в жилье и коммерческую недвижимость – одно из направлений работы Группы «ТАС» Сергея Тигипко Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

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К концу 2025 года в Киеве запланировано завершение строительства ЖК А136. Девелопер – DIM семьи Насиковских, один из заказчиков строительства – компания «Пирит» Сергея Тигипко. Он станет соинвестором еще одного ЖК в Киеве и ведет переговоры по третьему. Зачем ему этот рынок?

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Группа «ТАС» Сергея Тигипко увеличивает присутствие на рынке недвижимости. Инвестиции в жилье и коммерцию – одно из направлений работы «ТАС», говорит руководитель направления недвижимости группы Олег Таушан.

В 2016 году она купила отель Radisson Blu на Подоле, в 2019-м – бизнес-центр «Арена» возле Крещатика в Киеве, в 2021 году – завершила строительство БЦ Podil City на Подоле. В общей сложности у группы – 164 гостиничных номера и 46 370 кв. м офисов.

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