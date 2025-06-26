К концу 2025 года в Киеве запланировано завершение строительства ЖК А136. Девелопер – DIM семьи Насиковских, один из заказчиков строительства – компания «Пирит» Сергея Тигипко. Он станет соинвестором еще одного ЖК в Киеве и ведет переговоры по третьему. Зачем ему этот рынок?

Группа «ТАС» Сергея Тигипко увеличивает присутствие на рынке недвижимости. Инвестиции в жилье и коммерцию – одно из направлений работы «ТАС», говорит руководитель направления недвижимости группы Олег Таушан.

В 2016 году она купила отель Radisson Blu на Подоле, в 2019-м – бизнес-центр «Арена» возле Крещатика в Киеве, в 2021 году – завершила строительство БЦ Podil City на Подоле. В общей сложности у группы – 164 гостиничных номера и 46 370 кв. м офисов.