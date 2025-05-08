Собівартість будівництва житла зросла удвічі з початку війни – DIM

Від початку повномасштабного вторгнення, за три роки великої війни, собівартість будівництва житла у гривні зросла в середньому на 90–115% залежно від класу житла, повідомляє пресслужба девелоперської компанії DIM. На травень 2025 року собівартість житла комфорт-класу становить $850–1000 за кв. м, за даними забудовника. Це приблизно 35 230–41 450 грн за курсом НБУ, підрахував Forbes Ukraine.

Деталі

Основні причини зростання собівартості – подорожчання будматеріалів, нестача кадрів і складнощі постачання ключових позицій матеріалів.

«Дефіцит робочої сили змушує компанії підвищувати зарплати, залучати підрядників з інших регіонів, а в окремих випадках – з-за кордону, що впливає на собівартість будівництва», – говорить директор з будівництва групи компаній DIM Володимир Жигман. Сьогодні на будівництві працює 40–50% працівників від довоєнного рівня, за його словами. Бракує кваліфікованих зварювальників, кранівників, висотників, операторів спецтехніки, різноробочих, каже Жигман.

Середнє зростання цін у гривні на основні будівельні матеріали в Україні від початку повномасштабної війни (лютий 2022 року) до травня 2025 року становить 40–60%.

Бетон подорожчав у гривні фактично вполовину, вартість гіпсокартону збільшилася на 35–45%, штукатурки – на 30–40%, плитки – на 50–60%.

Частка імпортних будматеріалів у середньостатистичному проєкті зросла удвічі: з 12–14% у 2021 році до майже 25% у 2024-му, за даними DIM. «Більшість ліфтів на ринку, системи вентиляції та електрообладнання імпортні. Додаємо логістику, валютний курс і ризики – маємо відповіді на питання висхідної динаміки [собівартості будівництва]», – пояснює Жигман.

Контекст

Обсяги введення житла в експлуатацію з початку війни поступово зростають: у 2022 році ввели 7,11 млн кв. м, у 2023-му – 7,38 млн кв. м, у 2024-му – 9,76 кв. м, за даними Держстату.

Ціни на нове житло зростають передусім у західних регіонах, найбільш віддалених від зони бойових дій. З травня 2022-го до травня 2025-го подорожчання у Львові – на 20%, до $1320 за кв. м, в Ужгороді – на 23%, до $1110, в Івано-Франківську – на 49%, до $850, у Вінниці – на 11%, до $1000, за даними ЛУН. Ціни також піднялися в Одесі, Харкові, Запоріжжі.

У Дніпрі середня ціна впала на 17,5%, до $1080 за кв. м, у Києві – на 4,5%, до $1280 за кв. м, за даними ЛУН.