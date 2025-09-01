Агропромышленный холдинг ИМК в первом полугодии снизил выручку на 22%, до $83,95 млн, из-за уменьшения продаж основных культур, в частности кукурузы, пшеницы и подсолнечника, говорится в финансовом отчете компании за январь–июнь 2025 года. Несмотря на это, рост цен на зерновые и оптимизация расходов позволили компании нарастить скорректированную EBITDA на 72%, до $64,7 млн.

Ключевые факты

Выручка ИМК за первое полугодие сократилась до $83,9 млн (-22%) против $108,32 млн за аналогичный период 2024 года. Основная причина – снижение объемов продаж на 41%, до 397 200 тонн, из-за меньших запасов сельхозпродукции после рекордных продаж в 2024 году.

Кукуруза обеспечила 97,8% выручки ($82,1 млн, +25% г/г), несмотря на сокращение объемов продаж до 385 900 тонн (-14% г/г). Цена реализации выросла до $213 за тонну (+45%).

Выручка от подсолнечника упала на 94%, до $0,87 млн, из-за уменьшения продаж до 1400 тонн (-97%). Пшеница принесла $0,47 млн ​​(-98%) из-за снижения объемов до 2000 тонн.

Скорректированная EBITDA выросла на 72%, до $64,7 млн, благодаря росту цен на зерновые и снижению расходов на сбыт и дистрибуцию. Маржа EBITDA достигла 77% против 35% в 2024 году.

Чистая прибыль увеличилась на 139%, до $51,4 млн, в том числе из-за положительного валютного эффекта ($1,05 млн) и уменьшения расходов на сбыт (-58%).

Экспортные продажи обеспечили 61% выручки ($51,2 млн) против 67% в 2024 году.

Контекст

Агрохолдинг «ИМК» создан в 2007 году бывшим владельцем холдинга «Клуб Сыра» Александром Петровым. До 2017-го компания называлась «Индустриальная молочная компания».

В 2022 году компания «ИМК» входила в десятку крупнейших агрохолдингов Украины. 120 000 га земельного банка ИМК расположены в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Последние две в 2022 году были под российской оккупацией и до сих пор подвергаются массированным обстрелам со стороны РФ. ИМК выращивает пшеницу, кукурузу и подсолнечник на 120 000 га в Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

В прошлом году ИМК, мажоритарным владельцем которого является Александр Петров, впервые за время полномасштабного вторжения вышел на прибыль – холдинг получил $47,1 млн прибыли против $2,2 млн убытка в прошлом году. Выручка выросла почти в 1,5 раза, до $140,8 млн.

Летом 2024-го в компании произошли кадровые изменения: занимавший должность СЕО с 2013 года Алекс Лисситса стал председателем совета директоров, а операционный директор Александр Вержиховский стал СЕО компании.

В январе этого года компания Веревского Namsen Limited, являющаяся самым крупным акционером агрохолдинга Kernel Holding SA, увеличила свою долю до 95,06% акций. В начале 2023 года, располагая 38,05% акций, Namsen заявила о планах стать владелицей 100% акций агрохолдинга.