Namsen Limited Веревського збільшила частку в «Кернелі» до 95%

Компанія Андрія Веревського Namsen Limited, яка є найбільшим акціонером агрохолдингу Kernel Holding S.A., збільшила свою частку до 95,06% акцій. Про це йдеться у повідомленні «Кернела» на Варшавській фондовій біржі, пише Bankier.pl .

Ключові факти

Згідно з офіційним повідомленням біржі, Namsen Limited відповідно до інформації від 28 січня володіє 95,06% акції Kernel Holding, що котируються на Варшавській фондовій біржі.

Тепер Namsen Limited може вимагати продажу акцій міноритарними акціонерами (так зване «витіснення»). Його також можуть зобовʼязати викупити акції у міноритарних акціонерів (так званий примусовий продаж), якщо вони того забажають.

В обох випадках викуп має відбуватися за «справедливою ціною», визначеною на основі обʼєктивних методів оцінки активів, проведеної незалежним експертом та схваленої Управлінням з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF).

Якщо Namsen Limited вирішить реалізувати свої права на викуп, вона спочатку повідомить CSSF про своє рішення, а потім проінформує компанію та публічно оголосить про це.

Збільшення частки Namsen у пакеті акцій Kernel збіглося зі зростанням акцій компанії на біржі.

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Контекст

15 травня 2023 року Kernel подав до Управління фінансового нагляду Польщі заявку на вилучення своїх акцій з Варшавської фондової біржі (ВФБ). Офіційно Kernel пояснював рішення піти з біржі тим, що компанія більше не бачить переваг від перебування на Варшавській біржі. Forbes писав, що, вірогідно, в Андрія Веревського була більш прагматична та конкретна причина – можливість дешево викупити акції й повернути контроль над холдингом.

Міноритарії оскаржують рішення ради директорів Kernel про делістинг. Управління фінансового нагляду Польщі (PFSA) не видаватиме рішення про надання дозволу на вилучення акцій Kernel до завершення судового розгляду в Окружному суді Люксембургу.

27 листопада 2024-го Kernel Holding S.A., виграла перший суд над групою міноритарних акціонерів. Окружний суд Люксембургу виніс ухвалу, відповідно до якої позови міноритаріїв були визнані неприйнятними і, як наслідок, відхилені.

Чистий прибуток агропромислової групи Kernel Веревського сягнув $121 млн за перший квартал (липень-вересень) 2025 фінансового року. Минулого року група закінчила перший квартал зі збитком у $31 млн.