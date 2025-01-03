«Метинвест» наладил производство защитных панцирей для ЗРК Patriot (фото)

Группа «Метинвест» выработала бронированную защиту для модуля управления комплексом MIM-104 Patriot, говорится в пресс-релизе 3 января. Инженеры уже смонтировали первую броню на рабочем модуле управления системой ПВО.

Ключевые факты

По словам операционного директора Группы Александра Мироненко, за полтора месяца компания с нуля создала проект и по чертежам изготовила из украинской бронестали «Метинвеста» щит для экипажа ЗРК Patriot. Он гарантирует защиту от обломочных поражений защитникам и комплексу управления системой ПВО.

Инженеры «Метинвеста» наладили производство бронепанциря для мозгового центра ЗРК Patriot, управляющего этой системой противовоздушной обороны.

Защита экипажа от обломочных поражений изготовлена из стали марки 30ХН2МА, которая отличается повышенными свойствами износостойкости, прочности, вязкости и сопротивления механическим нагрузкам.

Панцирь состоит из почти 200 элементов – пластин бронированной стали толщиной до 8 мм. Общий вес панциря превышает 2,6 т, но он не влияет на функциональность или мобильность комплекса.

Фото: Метинвест

Контекст

Группа «Метинвест» в Украине в 2024 году начала производство 20 новых видов продукции, включая совместное предприятие – комбинат «Запорожсталь», который выпустил шесть новых продуктов.

«Метинвест» продолжает активно расширять линейку защитных изделий для украинской армии. Компания освоила производство стальных экранов для основных отечественных танков Т-64 и Т-72, американских танков M1 Abrams и БМП Bradley, а также готовится интегрировать их на разные модификации Leopard 2. В настоящее время бойцы получили более 300 экранов.

Группа «Метинвест» по итогам января – сентября увеличила производство стали на 5%, до 1,5 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Производство чугуна выросло на 2% и составило 1,4 млн т, говорится в производственном отчете группы за третий квартал и 9 месяцев.