«Метинвест» наладил производство защитных панцирей для ЗРК Patriot (фото)

Группа «Метинвест» выработала бронированную защиту для модуля управления комплексом MIM-104 Patriot, говорится в пресс-релизе 3 января. Инженеры уже смонтировали первую броню на рабочем модуле управления системой ПВО.
Ключевые факты
- По словам операционного директора Группы Александра Мироненко, за полтора месяца компания с нуля создала проект и по чертежам изготовила из украинской бронестали «Метинвеста» щит для экипажа ЗРК Patriot. Он гарантирует защиту от обломочных поражений защитникам и комплексу управления системой ПВО.
- Инженеры «Метинвеста» наладили производство бронепанциря для мозгового центра ЗРК Patriot, управляющего этой системой противовоздушной обороны.
- Защита экипажа от обломочных поражений изготовлена из стали марки 30ХН2МА, которая отличается повышенными свойствами износостойкости, прочности, вязкости и сопротивления механическим нагрузкам.
- Панцирь состоит из почти 200 элементов – пластин бронированной стали толщиной до 8 мм. Общий вес панциря превышает 2,6 т, но он не влияет на функциональность или мобильность комплекса.
Контекст
Группа «Метинвест» в Украине в 2024 году начала производство 20 новых видов продукции, включая совместное предприятие – комбинат «Запорожсталь», который выпустил шесть новых продуктов.
«Метинвест» продолжает активно расширять линейку защитных изделий для украинской армии. Компания освоила производство стальных экранов для основных отечественных танков Т-64 и Т-72, американских танков M1 Abrams и БМП Bradley, а также готовится интегрировать их на разные модификации Leopard 2. В настоящее время бойцы получили более 300 экранов.
Группа «Метинвест» по итогам января – сентября увеличила производство стали на 5%, до 1,5 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Производство чугуна выросло на 2% и составило 1,4 млн т, говорится в производственном отчете группы за третий квартал и 9 месяцев.
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