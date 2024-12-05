Планы внутри планов. «Метинвест» построит металлургический завод в Италии. Он должен на треть увеличить спрос на сырье с украинских комбинатов. Forbes Ukraine собрал детали проекта на миллиарды долларов

Самая крупная частная компания Украины «Метинвест» Рината Ахметова в 2025 году начнет строительство металлургического завода в итальянской Тоскане. Он станет вторым по мощности самым крупным прокатным активом группы и на 60% будет работать на украинском сырье. Но при условии, что группа должна построить в Украине еще один завод стоимостью до $1 млрд. Что планирует холдинг Рината Ахметова?

В конце ноября СЕО «Метинвест» Юрий Рыженков подписал декларацию с Министерством предприятий и производства Италии о строительстве металлургического завода Metinvest Adria в городе Пембино, в итальянском регионе Тоскана.

Старт строительства запланирован на начало 2025-го, запуск завода – в середине 2028-го. Сдерживающий фактор – группа еще не получила кредитное финансирование под этот проект. Итальянское государственное кредитно-экспортное агентство SACE и такие местные банки, как Cassa Depositi e Prestiti, официально выразили заинтересованность в финансовой поддержке проекта, говорится в сообщении пресс-службы «Метинвеста».