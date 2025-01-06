Грузооборот украинских портов за год вырос почти на 60%, до 97,2 млн т

Украинские порты являются ключевым звеном для экспорта, в частности зерновых и металлопродукции.

Украинские морские порты в 2024 году обработали рекордные 97,2 млн т грузов, превысив показатель 2023 года на 57%, сообщает Министерство развития общин 6 января со ссылкой на оперативные данные ГП «Администрация морских портов Украины».

Ключевые факты

Около 60 млн т от общего объема составила аграрная продукция, подтверждая ключевую роль портов в экспорте украинского агросектора. Морским путем было экспортировано 88,1 млн т грузов против 56,2 млн т годом ранее.

В АМПУ рост грузооборота морских портов на фоне обстрелов назвали «впечатляющим».

Контекст

В августе 2023 года, после выхода РФ из «зернового» соглашения Украина предложила судовладельцам новый морской маршрут вдоль восточного берега Черного моря.

За год украинским морским коридором более чем за год воспользовалось более 2500 судов и было транспортировано уже 70 млн т грузов.

За время полномасштабного вторжения произошло более 50 атак на портовую инфраструктуру, в результате которых повреждены более 280 объектов портовой инфраструктуры, уничтожено более 100 000 т агропродукции, по данным Минвосстановления в октябре 2024-го.

В портах Черноморск, Пивденный и Одесса решили усилить оборонные мероприятия, обустроить мобильные укрытия, дополнительно будут выделены средства на восстановление инфраструктуры Одесского порта.

За январь – ноябрь 2024 года объем перевалки грузов в морских портах Украины достиг 89,8 млн т, превысив прошлогодний показатель (52,9 млн т) на 69,7%.