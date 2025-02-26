Журналистка «Укринформа» Татьяна Кулык и ее муж погибли в результате российской атаки на Киевщину

В ночь на 26 февраля в результате российской атаки погибли журналистка «Укринформа» Татьяна Кулык и ее муж хирург Павел Иванчев. Об этом сообщили на сайте агентства. По предварительным данным, беспилотник попал в их дом в селе Крюковщина возле Киева.