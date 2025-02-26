Журналистка «Укринформа» Татьяна Кулык и ее муж погибли в результате российской атаки на Киевщину

В ночь на 26 февраля в результате российской атаки погибли журналистка «Укринформа» Татьяна Кулык и ее муж хирург Павел Иванчев. Об этом сообщили на сайте агентства. По предварительным данным, беспилотник попал в их дом в селе Крюковщина возле Киева.
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Подробности
- 52-летний Павел Иванчев возглавлял кафедру хирургии №3 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, а Татьяна Кулык работала в «Укринформе» и была ведущей проекта «Нация непобедимых».
- Татьяна Кулык погибла в результате атаки, сообщили в «Укринформе». Университет Богомольца ожидает официальное подтверждение гибели Павла Иванчева от полиции.
- Соседи подтверждают, что во время обстрела Павел и Татьяна находились дома. Утром 26 февраля спасатели потушили пожар и обнаружили два тела, сообщила пресс-служба ГСЧС. О смерти Павла Иванчева сообщил его коллега Андрей Хохлов, однако официального подтверждения пока нет. Продолжаются следственные действия, тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
- Татьяна Кулык возглавляла главную редакцию мультимедиа «Укринформа». Раньше работала ведущей и главной редактором общественно-публицистических программ на «Центральном канале», Всемирной службе радиовещания Украины и Общественном вещании.
- По данным Института массовой информации, Кулык стала 98-м медийщиком, убитым Россией с начала полномасштабного вторжения.
- Ее муж Павел Иванчев был ведущим украинским хирургом, доктором медицинских и экономических наук, профессором, академиком Украинской академии наук и заслуженным врачом Украины. Его научные интересы сосредотачивались на хирургии опухолевого происхождения.
- Врач активно занимался научной деятельностью: стал соавтором около 200 научных работ, получил 21 патент на изобретения и проходил стажировку в ведущих клиниках США и Европы. За свою карьеру провел более 15 000 операций.
Контекст
В ночь с 25 на 26 февраля Россия атаковала Киевщину дронами «Шахед». В Бучанском районе ранения получили два человека, в том числе 19-летняя девушка, а в частном доме вспыхнул пожар. Утром ГСЧС сообщила, что из-под обломков извлекли тела двух погибших.
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