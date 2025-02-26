Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Журналистка «Укринформа» Татьяна Кулык и ее муж погибли в результате российской атаки на Киевщину

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

В ночь на 26 февраля в результате российской атаки погибли журналистка «Укринформа» Татьяна Кулык и ее муж хирург Павел Иванчев. Об этом сообщили на сайте агентства. По предварительным данным, беспилотник попал в их дом в селе Крюковщина возле Киева.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Подробности

  • 52-летний Павел Иванчев возглавлял кафедру хирургии №3 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, а Татьяна Кулык работала в «Укринформе» и была ведущей проекта «Нация непобедимых».
  • Татьяна Кулык погибла в результате атаки, сообщили в «Укринформе». Университет Богомольца ожидает официальное подтверждение гибели Павла Иванчева от полиции.
  • Соседи подтверждают, что во время обстрела Павел и Татьяна находились дома. Утром 26 февраля спасатели потушили пожар и обнаружили два тела, сообщила пресс-служба ГСЧС. О смерти Павла Иванчева сообщил его коллега Андрей Хохлов, однако официального подтверждения пока нет. Продолжаются следственные действия, тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Укринформ

Журналистка Татьяна Кулык. Фото: «Укринформ» Фото Укринформ

Журналистка «Укринформа» Татьяна Кулык и ее муж погибли в результате российской атаки на Киевщину /Фото 1

Хирург Павел Иванчев. Фото: Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца

  • Татьяна Кулык возглавляла главную редакцию мультимедиа «Укринформа». Раньше работала ведущей и главной редактором общественно-публицистических программ на «Центральном канале», Всемирной службе радиовещания Украины и Общественном вещании.
  • По данным Института массовой информации, Кулык стала 98-м медийщиком, убитым Россией с начала полномасштабного вторжения.
  • Ее муж Павел Иванчев был ведущим украинским хирургом, доктором медицинских и экономических наук, профессором, академиком Украинской академии наук и заслуженным врачом Украины. Его научные интересы сосредотачивались на хирургии опухолевого происхождения.
  • Врач активно занимался научной деятельностью: стал соавтором около 200 научных работ, получил 21 патент на изобретения и проходил стажировку в ведущих клиниках США и Европы. За свою карьеру провел более 15 000 операций.

Контекст

В ночь с 25 на 26 февраля Россия атаковала Киевщину дронами «Шахед». В Бучанском районе ранения получили два человека, в том числе 19-летняя девушка, а в частном доме вспыхнул пожар. Утром ГСЧС сообщила, что из-под обломков извлекли тела двух погибших.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні