Журналістка «Укрінформу» Тетяна Кулик та її чоловік загинули внаслідок російської атаки на Київщину

У ніч на 26 лютого внаслідок російської атаки загинули журналістка «Укрінформу» Тетяна Кулик та її чоловік хірург Павло Іванчов. Про це повідомили на сайті агентства. За попередніми даними, безпілотник влучив в їхній будинок у селі Крюківщина біля Києва.