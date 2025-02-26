Журналістка «Укрінформу» Тетяна Кулик та її чоловік загинули внаслідок російської атаки на Київщину

У ніч на 26 лютого внаслідок російської атаки загинули журналістка «Укрінформу» Тетяна Кулик та її чоловік хірург Павло Іванчов. Про це повідомили на сайті агентства. За попередніми даними, безпілотник влучив в їхній будинок у селі Крюківщина біля Києва.
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Деталі
- 52-річний Павло Іванчов очолював кафедру хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, а Тетяна Кулик працювала в «Укрінформі» та була ведучою проєкту «Нація непереможних».
- Тетяна Кулик загинула внаслідок атаки, повідомили в «Укрінформі». Університет Богомольця очікує офіційного підтвердження загибелі Павла Іванчова від поліції.
- Сусіди підтверджують, що під час обстрілу Павло і Тетяна перебували вдома. Зранку 26 лютого рятувальники загасили пожежу та виявили два тіла, повідомила пресслужба ДСНС. Про смерть Павла Іванчова повідомив його колега Андрій Хохлов, однак офіційного підтвердження поки що немає. Тривають слідчі дії, тіла загиблих доправлено на судово-медичну експертизу.
- Тетяна Кулик очолювала головну редакцію мультимедіа «Укрінформу». Раніше працювала ведучою та головною редакторкою суспільно-публіцистичних програм на «Центральному каналі», Всесвітній службі радіомовлення України та Суспільному мовленні.
- За даними Інституту масової інформації, Кулик стала 98-м медійником, вбитим Росією з початку повномасштабного вторгнення.
- Її чоловік Павло Іванчов був провідним українським хірургом, доктором медичних і економічних наук, професором, академіком Української академії наук та заслуженим лікарем України. Його наукові інтереси зосереджувалися на хірургії пухлинного походження.
- Лікар активно займався науковою діяльністю: став співавтором близько 200 наукових праць, отримав 21 патент на винаходи та проходив стажування у провідних клініках США та Європи. За свою карʼєру провів понад 15 000 операцій.
Контекст
У ніч із 25 на 26 лютого Росія атакувала Київщину дронами «Шахед». У Бучанському районі поранення отримали двоє людей, зокрема 19-річна дівчина, а в приватному будинку спалахнула пожежа. Вранці ДСНС повідомила, що з-під уламків витягли тіла двох загиблих.
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