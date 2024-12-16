Vodafone підвищує тарифи передплати в середньому на 37%

Мобільний оператор Vodafone анонсував зміну вартості тарифів передплати з 24 грудня, їхня вартість зросте у середному на 37%, або 88 грн, йдеться у повідомленні на сайті оператора.

Ключові факти

Обсяги чотирьох пакетів послуг на читири тижні не зміняться, водночас ціни зростуть на 70–120 грн залежно від пакету.

Вартість пакету Joice Max зросте на 120 грн, або 36% – із чинних 330 грн до 450 грн.

Тариф Joice Pro подорожчає на 70 грн, або 27% – з поточних 260 грн до 330 грн.

Тариф Joice Start стане дорожчим на 70 грн, або 35% – з 200 грн до 270 грн.

Ціна тарифу Turbo зросте на 90 грн, або 50% – зі 180 грн до 270 грн.

Для клієнтів, які здійснять перший дзвінок у тарифах з 1 серпня до 20 січня 2025-го, на наступні три пакети послуг діятиме стара вартість (за умови відсутності інших пропозицій на номері).

Контекст

Виторг «Vodafone Україна» у 2023 році склав 20,2 млрд грн проти 18,8 млрд грн у 2022-му, йдеться в YouControl. Номінальний ріст – 7,45%.

У першому півріччі 2024-го у другого за кількістю абонентів оператора «Vodafone Україна» дохід зріс на 9,8%, до 10,9 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас прибуток зменшився на 14,8%, до 1,9 млрд грн.

Напередодні оператор мобільного зв’язку «Київстар» анонсував підвищення вартості тарифів у середньому на 25%. Нові тарифи вже запроваджені для таких пакетів, як «LOVE UA Світло Контракт 2023», «ВАШ Регіон», «ВАШ Оптимум», Smart Max, «ВАШ Преміум», «ВАШ Преміум+». Окремі старі тарифні плани закрито, зокрема «ВАШ Вибір», «Київстар 4G», «Безлім», «LOVE UA Магніт Контракт 2023». Для їхніх користувачів запропоновано альтернативні пакети.