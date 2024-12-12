«Vodafone Украина» договаривается с «Нафтогазом» об использовании IоТ сим-карт в умных счетчиках

Мобильный оператор «Vodafone Украина» ведет переговоры с «Нафтогазом» по использованию IoT sim-карт в разумных счетчиках для автоматизированной передачи данных о потреблении газа. Об этом в интервью Forbes рассказала СЕО компании Ольга Устинова.
Ключевые факты
- «Переговоры на финальном этапе. Если мы запустимся, это будет очень мощный кейс», – говорит Ольга Устинова.
- Потенциальную сумму контракта она не раскрывала. «В целом от направления IoТ и Big Data в этом году мы получили около 1 млрд грн дохода», – отметила глава «Vodafone Украина».
- По словам Устиновой, количество IоТ sim-карт Vodafone за последние четыре года выросло втрое. Также у компании есть NB-IoT – стандарт сети, позволяющий всем счетчикам самостоятельно передавать информацию. «Это очень энергосберегающая история. Но этот стандарт сети нуждается в понятной емности, которую трудно гарантировать во время блэкаутов», – говорит она.
- В глобальном Vodafone направление IоТ показывает очень неплохую динамику – количество IoT-подключений Vodafone в мире превышает 187 млн, добавляет Устинова.
Контекст
«Vodafone Украина» – второй по количеству абонентов мобильный оператор Украины. По итогам девяти месяцев 2024-го выручка компании превысила 18 млрд грн. Чистая прибыль оператора за этот период – 2,9 млрд грн.
В 2023 году чистая консолидированная прибыль Группы Нафтогаз составила 23,1 млрд грн против убытка 79,1 млрд в 2022-м.
По итогам первого квартала Группа Нафтогаз получила 10,9 млрд грн чистой прибыли против убытка в 1,4 млрд за аналогичный период 2023 года.
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