Правительство в следующем году планирует увеличить минимальную заработную плату на 647 грн – до 8647 грн. Об этом говорится в макропоказателях к законопроекту о госбюджете на 2026 год , который утвердил правительство и передал в Верховную Раду. В последний раз показатель минималки повышали в апреле 2024 года.

Подробности

Минимальная зарплата в Украине в 2026 году прогнозируется на уровне 8647 грн, говорится в макропоказателях к проекту госбюджета.

В то же время, согласно прогнозу Минфина, средняя зарплата в следующем году вырастет с 25 886 до 30 032 грн.

В 2026 году общий объем расходов и предоставление кредитов госбюджету составит 4,8 трлн грн, что более чем на 415 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Доходы общего фонда госбюджета на 2026 год предусмотрены на уровне 2,8 трлн грн (без учета грантов и другой международной помощи), что на 446,8 млрд грн больше показателя 2025 года.

Контекст

С 1 апреля 2024 года минимальная зарплата в Украине составляет 8000 грн в месяц (или 48 грн в час). Этот размер установлен законом «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» и действует с 1 января 2025-го до конца года без изменений, несмотря на дискуссии о возможном повышении.

Показатель минимальной зарплаты в Украине (8000 грн на 2025 год) определяет оплату труда (не менее 8000 грн/мес.), налоги (НДФЛ 18%, военный сбор 5% – «на руки» примерно 6160 грн, ЕСВ 1760 грн), соцвыплаты (больничные, декретные от 8000 грн, безработица 1/3–1/2 минималки) и пенсии (3200 грн для лиц 65+ с полным стажем).