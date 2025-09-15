Уряд наступного року планує збільшити мінімальну заробітну плату на 647 грн – до 8647 грн. Про це йдеться у макропоказниках до законопроєкту про держбюджет на 2026 рік, який затвердив уряд і передав до Верховної Ради. Востаннє показник мінімалки підвищували у квітні 2024 року.
Деталі
- Мінімальна зарплата в Україні у 2026 році прогнозується на рівні 8647 грн, йдеться у макропоказниках до проєкту держбюджету.
- Водночас за прогнозом Мінфіну, середня зарплата у наступному році зросте з 25 886 грн до 30 032 грн.
- У 2026 році загальний обсяг видатків та надання кредитів держбюджету становитиме 4,8 трлн грн, що на понад 415 млрд грн більше, ніж у 2025 році.
- Доходи загального фонду держбюджету на 2026 рік передбачені на рівні 2,8 трлн грн (без урахування грантів та іншої міжнародної допомоги), що на 446,8 млрд грн більше показника 2025 року.
Контекст
З 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата в Україні становить 8000 грн на місяць (або 48 грн за годину). Цей розмір встановлено Законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік» і діє з 1 січня 2025 року до кінця року без змін, попри дискусії про можливе підвищення.
Показник мінімальної зарплати в Україні (8000 грн на 2025 рік) визначає оплату праці (не менше 8000 грн/міс.), податки (ПДФО 18%, військовий збір 5% – «на руки» близько 6160 грн, ЄСВ 1760 грн), соцвиплати (лікарняні, декретні від 8000 грн, безробіття 1/3–1/2 мінімалки) та пенсії (3200 грн для осіб 65+ із повним стажем).
