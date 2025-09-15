Уряд наступного року планує збільшити мінімальну заробітну плату на 647 грн – до 8647 грн. Про це йдеться у макропоказниках до законопроєкту про держбюджет на 2026 рік , який затвердив уряд і передав до Верховної Ради. Востаннє показник мінімалки підвищували у квітні 2024 року.

Деталі

Мінімальна зарплата в Україні у 2026 році прогнозується на рівні 8647 грн, йдеться у макропоказниках до проєкту держбюджету.

Водночас за прогнозом Мінфіну, середня зарплата у наступному році зросте з 25 886 грн до 30 032 грн.

У 2026 році загальний обсяг видатків та надання кредитів держбюджету становитиме 4,8 трлн грн, що на понад 415 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Доходи загального фонду держбюджету на 2026 рік передбачені на рівні 2,8 трлн грн (без урахування грантів та іншої міжнародної допомоги), що на 446,8 млрд грн більше показника 2025 року.

Контекст

З 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата в Україні становить 8000 грн на місяць (або 48 грн за годину). Цей розмір встановлено Законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік» і діє з 1 січня 2025 року до кінця року без змін, попри дискусії про можливе підвищення.

Показник мінімальної зарплати в Україні (8000 грн на 2025 рік) визначає оплату праці (не менше 8000 грн/міс.), податки (ПДФО 18%, військовий збір 5% – «на руки» близько 6160 грн, ЄСВ 1760 грн), соцвиплати (лікарняні, декретні від 8000 грн, безробіття 1/3–1/2 мінімалки) та пенсії (3200 грн для осіб 65+ із повним стажем).