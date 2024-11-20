Всемирная продовольственная программа ООН одобрила план для Украины на 2025–2027 годы с бюджетом $2,1 млрд – Шмыгаль

Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы ООН принял промежуточный стратегический план для Украины на 2025–2027 годы общим бюджетом $2,1 млрд, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Программа, в частности, предполагает предоставление Украине гуманитарной помощи.
По оценке ООН, население Украины сократилось на 10 млн, или примерно на четверть, с начала полномасштабного вторжения России. Война еще больше осложнила и без того неутешительную демографическую ситуацию в стране.
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Ключевые факты
- План предполагает предоставление гуманитарной помощи, поддержку населения, продолжение процесса разминирования и поддержку экспортного потенциала Украины в поставках сельхозпродукции на международные рынки.
- «Благодарны партнерам за последовательную поддержку Украины и украинцев в ходе полномасштабной войны с Россией», – написал Шмыгаль.
Контекст
До полномасштабной войны население Украины составляло 42 млн человек, включая жителей оккупированного Крыма. Согласно данным правительственной Стратегии демографического развития, к июлю 2024 года население Украины сократилось до 35,8 млн, из которых 31,1 млн проживали на территориях, находящихся под контролем Киева.
Правительство прогнозирует, что население продолжит сокращаться и к 2041 году в Украине будет проживать 28,9 млн человек, а к 2051-му – 25,2 млн.
ВПП ООН в Украине доставляет продовольственные наборы и готовые к употреблению пайки, прежде всего в труднодоступные и прифронтовые районы. ВПП также поставляет продовольственные товары в такие учреждения, как больницы, центры ухода, центры перемещения и детские дома.
Организация распределяет денежную помощь перемещенным или пострадавшим от войны людям. ВПП ООН распределила более $708 млн в виде денежной помощи более 3 млн человек с апреля 2022 года.
ВПП работает с ФАО, правительством Украины и Fondation suisse de deminage, чтобы обследовать небольшие сельскохозяйственные земли на наличие мин и других взрывоопасных предметов, разминировать их, где это необходимо. В настоящее время проект реализуется в Харьковской области. ВПП работает с Министерством образования, чтобы обеспечить питание детей в школах.
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