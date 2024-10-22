Население Украины сократилось на 10 млн человек с начала войны – ООН

Население Украины сократилось на 10 млн, или примерно на четверть, с начала полномасштабного вторжения России. Об этом заявила директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) Флоренс Бауэр на пресс-конференции в Женеве 22 октября. По ее словам, война еще больше усугубила и без того неутешительную демографическую ситуацию в стране, пишет Reuters.

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Война вогнала страну в демографический кризис – 6,7 млн стали беженцами, «десятки тысяч» людей погибли на фронте, отметила Бауэр.

Уровень рождаемости в Украине резко упал и сейчас составляет около одного ребенка на женщину. Это один из самых низких показателей в мире, отметила представитель ООН. Для поддержания стабильной численности населения коэффициент должен быть 2,1.

По словам Бауэр, из-за боевых действий в Украине появились практически безлюдные районы, где остались только пожилые люди.

Контекст

До полномасштабной войны население Украины составляло 42 млн человек, включая жителей оккупированного Крыма. Согласно данным правительственной Стратегии демографического развития, к июлю 2024 года население Украины сократилось до 35,8 млн, из которых 31,1 млн проживали на территориях, находящихся под контролем Киева.

Правительство прогнозирует, что население продолжит сокращаться, и к 2041 году в Украине будут проживать 28,9 млн человек, а к 2051-му – 25,2 млн.

Основными причинами такой тенденции правительство называет депопуляцию – когда смертность превышает рождаемость, трудовую миграцию, оккупацию части территории страны и новые вызовы, связанные с войной.

Как может измениться демография в ближайшие годы, можно ли замедлить динамику и где искать работников бизнесу, читайте в материале Forbes Ukraine.