Всесвітня продовольча програма ООН схвалила план для України на 2025–2027 роки з бюджетом $2,1 млрд – Шмигаль

За оцінкою ООН, населення України скоротилося на 10 млн , або приблизно на чверть, із початку повномасштабного вторгнення Росії. Війна ще більше ускладнила і без того невтішну демографічну ситуацію в країні.

Ключові факти

План передбачає надання гуманітарної допомоги, підтримку населення, продовження процесу розмінування та підтримку експортного потенціалу України в постачанні сільгосппродукції на міжнародні ринки.

«Вдячні партнерам за послідовну підтримку України та українців під час повномасштабної війни з Росією», – написав Шмигаль.

Контекст

До повномасштабної війни населення України становило 42 млн осіб, включно з жителями окупованого Криму. Згідно з даними урядової Стратегії демографічного розвитку, до липня 2024 року населення України скоротилося до 35,8 млн, з яких 31,1 млн проживали на територіях, що перебувають під контролем Києва.

Уряд прогнозує, що населення продовжить скорочуватися і до 2041 року в Україні проживатимуть 28,9 млн осіб, а до 2051-го – 25,2 млн.

ВПП ООН в Україні доставляє продовольчі набори та готові до вживання пайки, насамперед у важкодоступні та прифронтові райони. ВПП також постачає продовольчі товари до таких установ, як лікарні, центри догляду, центри переміщення та дитячі будинки.

Організація розподіляє грошову допомогу переміщеним або постраждалим від війни людям. ВПП ООН розподілила понад $708 млн у вигляді грошової допомоги більш ніж 3 млн людей із квітня 2022 року.

ВПП працює з ФАО, урядом України та Fondation suisse de deminage, щоб обстежити невеликі сільськогосподарські землі на наявність мін та інших вибухонебезпечних залишків війни, розмінувати їх, де це необхідно. Наразі проєкт реалізується у Харківській області. ВПП працює з Міністерством освіти, щоб забезпечити харчування дітей у школах.