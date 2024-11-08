Мировые цены на продовольствие в октябре достигли самого высокого уровня за полтора года – ФАО

В октябре показатель мировых цен на продовольствие достиг наивысшего уровня за последние 18 месяцев, что было вызвано резким ростом котировок на растительные масла, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). В частности, в прошлом месяце Индекс продовольственных цен ФАО составил 127,4 пункта, что на 2,0% больше, чем в сентябре.

Ключевые факты

В октябре Индекс, отслеживающий ежемесячные изменения международных цен на корзину основных продовольственных товаров, составил 127,4 пункта, что на 5,5% больше его показателя в прошлом году.

В то же время Индекс остался на 20,5% ниже максимального значения, зафиксированного в марте 2022 года.

Индекс цен ФАО на растительные масла в октябре увеличился на 7,3%, достигнув двухлетнего максимума в результате роста котировок на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масло, что было вызвано, прежде всего, опасениями относительно объемов производства.

В октябре Индекс цен на зерновые увеличился на 0,9% из-за роста экспортных цен на пшеницу и кукурузу.

Индекс цен на сахар увеличился на 2,6% на фоне сохранения обеспокоенности перспектив производства сахара в Бразилии в сезоне 2024-2025 годов из-за длительных засушливых погодных условий.

Индекс цен на молочные продукты вырос на 1,9% в октябре, что в среднем на 21,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Рост обусловлен прежде всего повышением мировых цен на сыры и сливочное масло, в то время как котировки на сухое молоко снизились.

Индекс цен на мясо, вопреки общей тенденции роста, снизился на 0,3% по сравнению с сентябрем, главным образом из-за снижения цен на свинину вследствие увеличения объемов убоя в Западной Европе на фоне слабого внутреннего и международного спроса.

Контекст

По итогам 2024 года урожай сои в Украине может составить 5,9–6,1 млн т, а подсолнечника – 10–10,2 млн т, свидетельствуют расчеты Forbes Ukraine на основе данных Минагрополитики. На 25 октября этих культур было обмолочено 93% и 94% соответственно.

Цена подсолнечного масла на мировом рынке в октябре превысила отметку в $1200 за 1 т и сейчас в полтора раза выше, чем в прошлом.

Согласно таможенным данным, в 2023 году Украина экспортировала 5,74 млн т подсолнечного масла на сумму $5 млрд. В то же время мировые цены на сою сейчас на 23% ниже, чем в прошлом.