Россия нанесла экологический ущерб Украине на $71 млрд с начала войны

Из-за военных действий с 24 февраля 2022 года экологический ущерб Украине оценивается в $71 млрд. Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук во время Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку 19 ноября.
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Ключевые факты
- В результате обстрелов и лесных пожаров в атмосферу попало 180 млн т диоксида углерода. За время полномасштабного вторжения РФ совершила против украинской среды более 6500 преступлений, отметила Гринчук.
- По ее словам, общий объем выбросов парниковых газов, вызванных войной, составляет 180 млн т.
- Всего в результате уже уничтожено 3 млн га лесов, а загрязненная взрывоопасными предметами территория Украины достигла 139 000 кв. км. Это в два раза больше площади Азербайджана, подчеркнула Гринчук. «С помощью партнеров уже разминировано 35 000 кв. км территорий», – добавила она.
Контекст
За последний год украинцам вернули в пользование почти 35 000 кв. км территорий. На октябрь 2024 года сертифицировано 56 операторов, количество саперов выросло до более чем 4000, а в полях работает 98 машин для разминирования, по данным Минэкономики.
Согласно исследованию Tony Blair Institute, убытки Украины из-за мин и других взрывоопасных предметов достигают $11,2 млрд ежегодно, что сопоставимо с 5,6% ВВП Украины в 2021 году. Больше всего теряется из-за сокращения экспорта агропродукции и уменьшения поступлений местных налогов.
В октябре 2024 года Центр гуманитарного разминирования подписал первый договор с победителем аукциона на услуги по разминированию земель сельскохозяйственного назначения. Им стал оператор противоминной деятельности «Украинские сервисы разминирования». Он будет разминировать 86 га в Николаевской области.
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