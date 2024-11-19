Россия нанесла экологический ущерб Украине на $71 млрд с начала войны

Из-за военных действий с 24 февраля 2022 года экологический ущерб Украине оценивается в $71 млрд. Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук во время Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку 19 ноября.

Ключевые факты

В результате обстрелов и лесных пожаров в атмосферу попало 180 млн т диоксида углерода. За время полномасштабного вторжения РФ совершила против украинской среды более 6500 преступлений, отметила Гринчук.

По ее словам, общий объем выбросов парниковых газов, вызванных войной, составляет 180 млн т.

Всего в результате уже уничтожено 3 млн га лесов, а загрязненная взрывоопасными предметами территория Украины достигла 139 000 кв. км. Это в два раза больше площади Азербайджана, подчеркнула Гринчук. «С помощью партнеров уже разминировано 35 000 кв. км территорий», – добавила она.

Контекст

За последний год украинцам вернули в пользование почти 35 000 кв. км территорий. На октябрь 2024 года сертифицировано 56 операторов, количество саперов выросло до более чем 4000, а в полях работает 98 машин для разминирования, по данным Минэкономики.

Согласно исследованию Tony Blair Institute, убытки Украины из-за мин и других взрывоопасных предметов достигают $11,2 млрд ежегодно, что сопоставимо с 5,6% ВВП Украины в 2021 году. Больше всего теряется из-за сокращения экспорта агропродукции и уменьшения поступлений местных налогов.

В октябре 2024 года Центр гуманитарного разминирования подписал первый договор с победителем аукциона на услуги по разминированию земель сельскохозяйственного назначения. Им стал оператор противоминной деятельности «Украинские сервисы разминирования». Он будет разминировать 86 га в Николаевской области.