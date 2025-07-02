Forbes Ukraine изучил бюджетную декларацию правительства на 2026–2028 годы. Как Кабмин планирует балансировать бюджет страны в ближайшие годы и как это зависит от войны?

Во второй раз за время полномасштабной войны правительство приняло бюджетную декларацию. Это документ, в котором правительство планирует свои деньги на три года вперед. Он должен закладывать рамку для годовых госбюджетов.

Декларацию на 2026–2028 годы утвердили 27 июня и обнародовали вечером 1 июля. Документ не предусматривает существенной девальвации гривни, закладывает замедление инфляции, а также изменения в налогообложении, в частности для торговли на маркетплейсах типа OLX или Rozetka. В нем Кабмин надеется снизить дефицит госбюджета до 3,8% ВВП в 2028-м из запланированных в этом году 18,2%.