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Налог на сладкие напитки и банковская тайна. Минфин распланировал госбюджет и фискальную политику до 2028 года. Семь ключевых позиций

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes
Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

7 хв читання

Бюджетна декларація до 2028 року /пресс-служба НБУ

Правительство приняло бюджетную декларацию до 2028 года Фото пресс-служба НБУ

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Forbes Ukraine изучил бюджетную декларацию правительства на 2026–2028 годы. Как Кабмин планирует балансировать бюджет страны в ближайшие годы и как это зависит от войны?

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Во второй раз за время полномасштабной войны правительство приняло бюджетную декларацию. Это документ, в котором правительство планирует свои деньги на три года вперед. Он должен закладывать рамку для годовых госбюджетов.

Декларацию на 2026–2028 годы утвердили 27 июня и обнародовали вечером 1 июля. Документ не предусматривает существенной девальвации гривни, закладывает замедление инфляции, а также изменения в налогообложении, в частности для торговли на маркетплейсах типа OLX или Rozetka. В нем Кабмин надеется снизить дефицит госбюджета до 3,8% ВВП в 2028-м из запланированных в этом году 18,2%.

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