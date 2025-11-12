За последнюю «черную пятницу» средний чек покупателей вырос на 18%, а в лидерах продаж оказались категории «Еда и напитки» и «Книги». Об этом говорится в исследовании платформы клиентских данных (CDP) eSputnik, в котором проанализировали более 2 млрд маркетинговых сообщений от 882 ритейлеров за прошлую «черную пятницу».

Подробности

Наибольший рост спроса имели категории «Мода» (+169%), «Дети и игрушки» (+174%), «Книги» (+81%), «Домашние животные» (+72%), «Электроника» (+60%).

Почти 75% покупок было совершено со смартфонов, и эта тенденция растет.

Ключевая тенденция последних лет – использование ИИ-рекомендаций. Персонализированные подборки товаров увеличивают CTR и средний чек. У топ-1% компаний доля покупок, сгенерированных рекомендациями, возросла до 42% благодаря новым алгоритмам.

Несмотря на то, что главный пик приходится на конец ноября, активность покупателей стартует еще осенью (с Back to School и Хэллоуина) и продолжается до новогодних праздников и даже 8 Марта. Сезон распродаж растягивается на три месяца, а не концентрируется на одной неделе «черной пятницы».

Email в прошлом году оставался базовым инструментом коммуникации, обеспечив более половины (52%) всех отправлений. Если средняя кликабельность email-канала составляет 53 перехода из 1000 контактов, то компания с базой в 100 000 может ожидать 53 000 переходов с рассылки на сайт или приложение, говорят в eSputnik.

Mobile push занял 22% благодаря активному развитию мобильных приложений, а App Inbox (14%) стал каналом с высоким CTR, который усиливает другие источники трафика. Web push (10%) остается быстрым и бюджетным способом ремаркетинга, тогда как Viber и SMS (2%) используют для точечных сообщений.

По кликабельности (CTR) лидируют виджеты (20,7%) и In-App-сообщения (20%). По конверсии после клика (CR) впереди In-App (7,7%), Viber (6,2%), Telegram-бот (3,4%), Email (2,8%).

Аналитика за август 2025-го показывает: крупные игроки укрепляют свои позиции. Топ-10 брендов выросли на 11% благодаря эффективной работе с собственными данными пользователей. В топ-100 – умеренный рост на 3%, что свидетельствует о постепенном развитии персонализации. В то же время в топ-500 зафиксировано падение на 18% – результат снижения активности и негибких бюджетов.

Контекст

Выручка магазинов «JYSK Украина» во время «черной пятницы» 2024 года превысила 500 млн грн, говорит Country Director компании Евгений Иваница. Общий прирост выручки ритейлера достиг 109% по отношению к периоду «черной пятницы» в 2023-м.

В «Эпицентре» продажи зарядных станций выросли в четыре раза, пауэрбанков и генераторов – втрое, газовых баллонов и туристических плит – в 2,5 раза за первые дни акционных продаж по сравнению с аналогичным периодом октября.

В «Алло» средний чек акционного периода вырос на 35% по сравнению с серединой ноября. Хотя его сумма осталась на уровне прошлого года – примерно 5000 грн, количество чеков выросло на 70% по сравнению с серединой ноября и на 25% – по сравнению с «черной пятницей» 2023 года, отмечали в пресс-службе сети.

«Средний чек составлял почти 9000 грн», – приводит данные Алексей Зозуля из «Фокстрота». В то же время самый длинный чек в сети содержал 112 товаров и побил прошлогодний рекорд – тогда было 72 товара в одном чеке.