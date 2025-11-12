Протягом останньої «чорної пʼятниці» середній чек покупців зріс на 18%, а у лідерах продажів опинилися категорії «Їжа та напої» і «Книги». Про це йдеться в дослідженні платформи клієнтських даних (CDP) eSputnik, в якому проаналізували понад 2 млрд маркетингових повідомлень від 882 ритейлерів під час минулорічної «чорної пʼятниці».

Деталі

Найбільше зростання попиту мали категорії «Мода» (+169%), «Діти й іграшки» (+174%), «Книги» (+81%), «Домашні тварини» (+72%), «Електроніка» (+60%).

Майже 75% покупок було здійснено зі смартфонів, і ця тенденція дедалі посилюється.

Ключова тенденція останніх років – використання ШI-рекомендацій. Персоналізовані добірки товарів збільшують CTR і середній чек. У топ-1% компаній частка покупок, згенерованих рекомендаціями, зросла до 42% завдяки новим алгоритмам.

Попри те, що головний пік припадає на кінець листопада, активність покупців стартує ще восени (із Back to School та Геловіну) і триває до новорічних свят і навіть 8 Березня. Сезон розпродажів розтягується на три місяці, а не концентрується на одному тижні «чорної пʼятниці».

Email минулого року залишався базовим інструментом комунікації, забезпечивши понад половину (52%) усіх відправлень. Якщо середня клікабельність email-каналу становить 53 переходи з 1000 контактів, то компанія зі базою в 100 000 може очікувати на 53 000 переходи з розсилки на сайт або застосунок, кажуть у eSputnik.

Mobile push зайняв 22% завдяки активному розвитку мобільних застосунків, а App Inbox (14%) став каналом із найвищим CTR, який підсилює інші джерела трафіку. Web push (10%) залишається швидким і бюджетним способом ремаркетингу, тоді як Viber і СМС (2%) використовують для точкових повідомлень.

За клікабельністю (CTR) лідирують віджети (20,7%) і In-App-повідомлення (20%). За конверсією після кліку (CR) попереду In-App (7,7%), Viber (6,2%), Telegram-бот (3,4%), Email (2,8%).

Аналітика за серпень 2025-го показує: великі гравці зміцнюють свої позиції. Топ-10 брендів зросли на 11% завдяки ефективній роботі з власними даними користувачів. У топ-100 – помірне зростання на 3%, що свідчить про поступовий розвиток персоналізації. Натомість у топ-500 зафіксовано падіння на 18% – результат зниження активності та негнучких бюджетів.

Контекст

Виторг магазинів «JYSK Україна» під час «чорної пʼятниці» 2024 року перевищив 500 млн грн, каже Country Director компанії Євген Іваниця. Загальний приріст виторгу ритейлера сягнув 109% відносно періоду «чорної пʼятниці» у 2023-му.

В «Епіцентрі» продажі зарядних станцій зросли у чотири рази, повербанків і генераторів – утричі, газових балонів та туристичних плит – в 2,5 раза за перші дні акційних продажів у порівнянні з аналогічним періодом жовтня.

В «Алло» середній чек акційного періоду зріс на 35% проти середини листопада. Хоча його сума залишилася на рівні минулого року – приблизно 5000 грн, кількість чеків зросла на 70% проти середини листопада та на 25% – проти «чорної пʼятниці» 2023 року, зазначали у пресслужбі мережі.

«Середній чек становив майже 9000 грн», – наводить дані Олексій Зозуля з «Фокстроту». Водночас найдовший чек у мережі містив 112 товарів і побив минулорічний рекорд – тоді було 72 товари в одному чеку.