Бизнес с первых месяцев полномасштабного вторжения заявлял о необходимости страхования военных рисков. Правительство и парламент активизировали работу над этим вопросом в конце 2024 года. Верховная Рада 8 октября приняла во втором чтении законопроект №11238 о Национальном учреждении развития – специализированном госбанке для кредитования проектов для восстановления Украины. Ко второму чтению в документе появилась важная норма для бизнеса по созданию системы страхования военных рисков для предпринимателей на прифронтовых территориях.

НУР будет выступать финансовым посредником между бизнесом и банками, предоставляя предпринимателям кредиты и гранты, а также компенсируя проценты и другие расходы по лизингу, кредитам и страховым взносам.