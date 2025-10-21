Японское экспортно-кредитное агентство NEXI планирует расширить программы страхования военных рисков для поддержки инвестиций в восстановление Украины. Об этом договорились во время встречи министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева с президентом NEXI Ацуо Куродой 21 октября в Токио, сообщает пресс-служба украинского ведомства.
Подробности
- В ходе встречи обсудили вопросы расширения страхования инвестиций и экспорта, в частности в рамках восстановления украинской промышленности и инфраструктуры.
- Украина готовится к введению компенсаций для предприятий на всей территории Украины, где работают страховые компании. Специальный компонент прямых компенсаций будет действовать для прифронтовых регионов. Это сделает страхование, в частности NEXI, более доступным, сообщили в Минэкономики.
- Отдельно стороны рассмотрели возможность использования инструментов NEXI для страхования поставок японского оборудования в рамках инициативы «Промышленный Рамштайн», а также для гарантирования жилищного строительства, в частности в рамках программы «єОселя».
- Министр Соболев подчеркнул, что сотрудничество с NEXI откроет путь к привлечению японских инвестиций и ускорит промышленное обновление Украины. Агентство уже покрывает около половины объемов японского экспорта и инвестиций в Украину и готово расширить участие в ключевых проектах обновления.
Бизнес с первых месяцев полномасштабного вторжения заявлял о необходимости страхования военных рисков. Правительство и парламент активизировали работу над этим вопросом в конце 2024 года. Верховная Рада 8 октября приняла во втором чтении законопроект №11238 о Национальном учреждении развития – специализированном госбанке для кредитования проектов для восстановления Украины. Ко второму чтению в документе появилась важная норма для бизнеса по созданию системы страхования военных рисков для предпринимателей на прифронтовых территориях.
НУР будет выступать финансовым посредником между бизнесом и банками, предоставляя предпринимателям кредиты и гранты, а также компенсируя проценты и другие расходы по лизингу, кредитам и страховым взносам.
Контекст
Япония является одним из ключевых доноров Украины с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Общий объем помощи превышает $12 млрд (на июнь 2024 года), включая финансовую, гуманитарную, военную (нелетальную) и техническую поддержку. Япония занимает четвертое место среди доноров по общему объему (после США, ЕС и Великобритании) и третье по гуманитарной помощи. Помощь координируется через JICA (Агентство международного сотрудничества Японии) и G7.
18 апреля министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение между Украиной и Японией о предоставлении кредита в размере 471,9 млрд японских иен (около $3 млрд).
