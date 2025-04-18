Украина подписала соглашение с Японией о кредите на $3 млрд в рамках программы G7 на $50 млрд

Министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение между Украиной и Японией о предоставлении кредита в размере 471,9 млрд японских иен (около $3 млрд) в рамках инициативы G7 ERA общим объемом около $50 млрд, сообщает пресс-служба ведомства 18 апреля.

Ключевые факты

Кредит будут обслуживать и погашать за счет будущих прибылей, полученных от замороженных российских активов.

Финансирование предоставляется на 30 лет. Привлеченные средства будут направлены для поддержания приоритетных бюджетных потребностей и содействия восстановлению и развитию Украины.

По словам Марченко, подписание сегодняшнего соглашения будет способствовать обеспечению неотложных бюджетных потребностей Украины, а также в очередной раз подтверждает приверженность Японии общим ценностям.

Он добавил, что за три последних года Япония уже предоставила бюджетную поддержку Украине на сумму свыше $8,5 млрд. Эти средства стали критически важными для поддержания экономической и финансовой стабильности страны.

Контекст

В июне 2024-го лидеры G7 согласовали предоставление Украине кредита на $50 млрд, который будет погашен за счет будущих доходов от замороженных российских валютных резервов, составляющих около €260 млрд.

В соответствии с соглашением ЕС и США предоставят по $20 млрд, а остальные $10 млрд будут распределены между Великобританией, Японией и Канадой.

9 апреля ЕС перечислил Украине €1 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Средства будут направлены на приоритетные расходы госбюджета. 14 апреля еще почти $1 млрд предоставила Великобритания.