Формат маркетплейса. Минобороны изменит правила закупки дронов

Агентство оборонных закупок (АОЗ) Министерства обороны представило рынку концепцию новой модели обеспечения БПЛА, сообщила Forbes Ukraine пресс-служба агентства. Новая система предполагает параллельное введение двух подходов, в том числе формата маркетплейса.

Ключевые факты

«Главная цель [изменения подхода] – стимулировать развитие украинского рынка БПЛА и обеспечить закрытие потребностей военных», – отметил Арсен Жумадилов, в.и.о. руководителя Агентства оборонных закупок. Для этого необходимо сформировать конкурентную среду, понятные правила и возможности планирования производства, объяснил он.

По его словам, новая концепция будет достигаться благодаря двум подходам к осуществлению закупок, которые будут реализовываться параллельно: это гарантированные закупки по запросу от высшего командования ВСУ и по запросу подразделений через ІТ-систему DOT-Chain Defence.

Последняя создана на основе DOT-Chain от Государственного оператора тыла (DOT) и позволит военным самостоятельно выбирать необходимое количество и типы БПЛА в соответствии с их потребностями и бюджетом. Система будет работать в формате маркетплейса, где будут представлены разные производители.

Все товары будут категоризированы, а военные могут оставлять отзывы и оценивать БПЛА, а также отслеживать статус заказа на каждом этапе. Это значительно упростит выбор для военных и поможет производителям совершенствовать свою продукцию и сервис, убеждены в АОЗ.

ІТ-система будет использоваться в цикле снабжения. Благодаря цифровизации процесса через DOT-Chain Defence государство в режиме реального времени получит верифицированную информацию о потребностях ВСУ в БПЛА, их распределении, этапах доставки, остатках на складах.

Это позволит сократить процесс поставки с месяцев до нескольких недель и упростить взаимодействие между всеми участниками процесса, объясняют в АОЗ.

Запуск новой модели планируется в ближайшее время.

Контекст

С 1 января 2024 года Агентство оборонных закупок – единственная структура Министерства обороны, закупающая вооружение и военную технику для ВСУ. Бюджет АОЗ на 2025-й – 298 млрд грн.

Медленные закупки – частая жалоба украинских производителей о работе АОЗ. В 2024-м АОЗ заключила контракты на закупку военной техники и боеприпасов на 100% своего бюджета – 306 млрд грн, но поставила ВСУ вооружение на 180 млрд грн (60%), свидетельствуют итоги работы агентства.

Это повлекло за собой скандал относительно работы агентства. 24 января министр обороны Рустем Умеров заявил, что разорвал продленный 24 января контракт с главой Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой и отстранил двух представителей государства из наблюдательного совета АОЗ – Тараса Чмута и Юрия Джигира. О причинах и последствиях этого решения читайте в материале.

Dot-Chain Defence – это дополнительный модуль в одноименной IT-системе, которую ГОТ запустил в сентябре 2024 года для обеспечения ВСУ продуктами. Там начальники продовольственной службы формируют заказы, создают накладные, платят поставщику и отслеживают статус снабжения.

Запуск Dot-Chain Defence также поможет снизить цены на дроны на 30–40%, объяснял Forbes Ukraine владелец производителя FPV-дронов Vyriy Алексей Бабенко в январе.

Как инициативу оценивают изготовители, читайте в материале.