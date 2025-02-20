Формат маркетплейсу. Міноборони змінить правила закупівлі дронів

Ключові факти

«Головна мета [зміни підходу]– стимулювати розвиток українського ринку БПЛА та забезпечити закриття потреб військових», – зазначив Арсен Жумаділов, т.в.о. керівника Агенції оборонних закупівель. Для цього потрібно сформувати конкурентне середовище, зрозумілі правила та можливості планування виробництва, пояснив він.

За його словами, нова концепція досягатиметься завдяки двом підходам до здійснення закупівель, які реалізовуватимуться паралельно: це гарантовані закупівлі на запит від Вищого командування ЗСУ та за запитом підрозділів через ІТ-систему DOT-Chain Defence.

Остання створена на основі DOT-Chain від Державного оператора тилу (DOT) та дозволить військовим самостійно обирати необхідну кількість та типи БПЛА відповідно до їх потреб та бюджету. Система працюватиме у форматі маркетплейсу, де будуть представлені різні виробники.

Усі товари будуть категоризовані, а військові зможуть залишати відгуки та оцінювати БПЛА, а також відстежувати статус замовлення на кожному етапі. Це значно спростить вибір для військових і водночас допоможе виробникам удосконалювати свою продукцію та сервіс, переконані в АОЗ.

ІТ-система використовуватиметься у циклі постачання. Завдяки цифровізації процесу через DOT-Chain Defence держава в режимі реального часу отримає верифіковану інформацію про потреби ЗСУ в БПЛА, їх розподіл, етапи доставки, залишки на складах.

Це дозволить скоротити процес постачання з місяців до кількох тижнів та спростити взаємодію між усіма учасниками процесу, пояснюють в АОЗ.

Запуск нової моделі планується вже найближчим часом.

Контекст

З 1 січня 2024 року Агенція оборонних закупівель – єдина структура Міністерства оборони, що закуповує озброєння та військову техніку для ЗСУ. Бюджет АОЗ на 2025 рік – 298 млрд грн.

Повільні закупівлі – часта скарга українських виробників щодо роботи АОЗ. У 2024-му АОЗ уклала контракти для закупівлі військової техніки та боєприпасів на 100% свого бюджету – 306 млрд грн, але поставила ЗСУ озброєння на 180 млрд грн (60%), свідчать підсумки роботи Агенції.

Це спричинило скандал в роботі агенції. 24 січня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що розірвав продовжений 24 січня контракт із головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою та відсторонив двох представників держави з Наглядової ради АОЗ – Тараса Чмута і Юрія Джигира. Про його причини та наслідки – читайте в матеріалі «Для президента головне – постачання зброї». Рустем Умєров усунув очільницю Агенції оборонних закупівель, але та відмовилася йти. Хто контролюватиме 298 млрд грн на зброю.

Dot-Chain Defence – це додатковий модуль в однойменній IT-системі, яку ДОТ запустив у вересні 2024-го для забезпечення ЗСУ продуктами. Там начальники продовольчої служби формують замовлення, створюють накладні, платять постачальнику і відстежують статус постачання.

Запуск Dot-Chain Defence також допоможе знизити ціни на дрони на 30–40%, пояснював Forbes Ukraine власник виробника FPV-дронів Vyriy Олексій Бабенко у січні.

Як ініціативу оцінюють виробники – читайте в матеріалі Маркетплейс дронів для військових. Оператор тилу та Міноборони запускають платформу, де військові зможуть замовляти безпілотники. Чи виграють від цього виробники.