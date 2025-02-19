Запасы титана позволяют Украине стать игроком мирового класса – Тимофеев

На базе собственных запасов титана Украина способна вырасти у игрока мирового уровня – даже полного цикла, отметил Алексей Тимофеев, член Совета директоров компании BGV Group Management Геннадия Буткевича в эфире YouTube-проекта «Forbes Business Breakfast с Владимиром Федориным». Но для этого потребуется немало инвестиций.
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Ключевые факты
- Тимофеев комментировал отказ BGV Group участвовать в аукционе по приватизации «Объединенной горно-химической компании» (ОГХК) в октябре 2024-го, хотя ранее группа выражала интерес к этому активу.
- Причиной отказа BGV Group стало то, что это «тяжелый проект», который потребует значительных инвестиций и не имеет гарантий ресурсной базы более чем на пять лет, пояснил Тимофеев.
- «$100 млн, которые заплатит инвестор, – только входной билет», – добавил он.
- При этом менеджер BGV Group убежден, что Украина способна вырасти в игрока мирового уровня на базе собственных запасов титата, в частности полного цикла.
- «Но для этого нужны в десять раз большие инвестиции [за 3,9 млрд грн, которые заплатили за ОГХК – Forbes Ukrane ] и стратегия на 10–15 лет», – пояснил он.
Контекст
11 октября Кабмин разрешил «Цемин Украина» приватизировать АО «Объединенная горно-химическая компания». NEQSOL Holding – международная группа компаний, ведущая бизнес в 11 странах и владеющая в Украине вторым по величине мобильным оператором ВФ Украина (ТМ Vodafone Украина). Основатель и владелец NEQSOL Holding – гражданин Азербайджана Насиб Гасанов.
«Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК) – самое крупное в Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд. Входит в десятку самых крупных добытчиков титановых и циркониевых руд в мире и является самым большим в Европе. В состав ОГХК входят Вольногорский горно-металлургический комбинат в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области. Более 60% продукции ОГХК в 2020 году экспортировали в страны Азии: 39% в Китай, 12% в Японию, 9% в Турцию.
За девять месяцев 2024 года выручка компании АО «Объединенная горно-химическая компания» выросла на 89%, до 2,3 млрд грн. За этот период компания показала чистую прибыль 89 млн грн против чистого убытка 274 млн грн за аналогичный период прошлого года. Выручка АО «ОГХК» в 2023 году составила 1,95 млрд грн, в 2022-м – 2,3 млрд грн.
В 2023 году компания зафиксировала чистый убыток 0,5 млрд грн против чистой прибыли 13,4 млн грн годом ранее.
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