Десять сделок более чем на $740 млн. В 2024-м новых владельцев обрели отель «Украина», ОГХК и «Аэрок». Директор KPMG в Украине Светлана Щербатюк рассказывает, чего ожидать от 2025-го

В 2024 году рынок M&A в Украине, несмотря на военные вызовы, продемонстрировал адаптацию и рост, достигнув соглашений на $743 млн. Важную роль сыграли IT, агросектор, приватизация и энергетика. В 2025 году ожидается дальнейшее развитие на фоне глобальных вызовов и новых инвестиционных возможностей, рассказывает Светлана Щербатюк, директор KPMG в Украине, руководитель направления «сопровождение корпоративных соглашений, инвестиции и рынки капитала».

В 2024 году рынок M&A адаптировался к реалиям войны. Сделки в диапазоне от $5 млн до $500 млн в 2024 году превысили по суммарной стоимости аналогичный показатель 2023 года. Это свидетельствует о постепенном обновлении рынка M&A, которое поддерживает большое число соглашений среди компаний малого и среднего бизнеса.

Но объем соглашений на украинском рынке M&A в 2024 году сравним с 2023 годом: объявлено о 47 сделках, на два меньше, чем в 2023 году. Общая стоимость десятки M&A-соглашений на украинском рынке в 2024 году – $743 млн. И это только те соглашения, где объявляли сумму.

Соглашения M&A в Украине, 2017–2024 годы. Фото инфографика Forbes Ukraine

Данные охватывают транзакции стоимостью более $5 млн, а также сделки по покупке компаний с годовой выручкой свыше $10 млн, где не раскрывалась сумма, которую заплатил покупатель. Стоимость соглашений основывается на данных, обнародованных Mergermarket и Refinitiv, а также на пресс-релизах компаний и рыночных оценках, имеющихся в открытом доступе.

Год трансформаций для украинского рынка M&A

2024-й стал годом взлетов и падений для рынка M&A Украины, отражая сочетание экономических вызовов и новых возможностей. На динамику рынка повлияли ключевые отраслевые тренды и стратегические сдвиги, которым подверглись украинские компании, адаптируясь к реалиям войны.

IT-сектор остался ведущим драйвером активности и продолжает привлекать внимание иностранных инвесторов. Хотя часть украинских активов покупали иностранные инвесторы, украинские IT-компании также сосредоточились на международной экспансии, пользуясь M&A, в частности на рынках США и Великобритании. IT-компании стремятся географически диверсифицировать свой бизнес и укрепить глобальные конкурентные позиции.

Агросектор продолжает вызывать интерес у иностранных инвесторов благодаря своей устойчивости и долгосрочному потенциалу роста. Среди заметных соглашений – покупка 12,6% акций МХП компанией SALIC, демонстрирующей доверие иностранных инвесторов к сектору.

Украинские аграрные компании заключали соглашения как на внутреннем, так и на зарубежных рынках, укрепляя свои рыночные позиции и расширяя географию присутствия. Пример – приобретение МХП нескольких птицефабрик в Албании.

Топ-10 соглашений M&A в Украине по стоимости в 2024 году. Фото инфографика Forbes Ukraine

Секторные сдвиги и стратегические инициативы

M&A-соглашения с участием украинских инвесторов не ограничивались горизонтальными слияниями, а все больше включали вертикальную интеграцию и стратегию диверсификации. К примеру, покупка МХП активов на внутреннем рынке, таких как «Мʼясний хутір» (производство мясных продуктов), «Овочева скарбниця» (производство овощей) и KTL (логистика), являются ярким примером такой стратегии.

Похожую заинтересованность в недвижимости демонстрируют сделки в ритейле, например покупка сетью магазинов «Аврора» складского комплекса «Вест Гейт Логистик» у Dragon Capital.

Инвесторы проявили повышенный интерес к сектору недвижимости, что обусловлено укреплением доверия к его потенциалу к дальнейшему росту. Приватизация отеля «Украина» сигнализирует о доверии к долгосрочному восстановлению отрасли и росте стоимости недвижимости.

В целом соглашения приватизации сыграли заметную роль в формировании активности на рынке M&A в 2024 году. Фонд государственного имущества Украины ускорил программу крупной приватизации с заметными соглашениями, такими как приватизация производителя титановой продукции ОГХК, производителя продукции из газобетона «Аэрок», а также упомянутая выше приватизация гостиницы «Украина».

Эти транзакции демонстрируют веру инвесторов в восстановление экономики и создают возможности для внутренних и международных игроков. Ожидается, что приватизация и дальше будет стимулировать M&A-активность.

Топ-10 соглашений M&A в Украине по стоимости в 2024 году. Фото инфографика Forbes Ukraine

Инновации и стойкость в сфере энергетики

В 2024 году инвесторы не обошли вниманием энергетический сектор Украины. Украинские компании начали готовиться к зиме, принимая меры для защиты энергоснабжения от возможных атак России. Это включало сочетание M&A и создание собственных генерирующих мощностей: установку солнечных панелей на крышах центров и терминалов гипермаркетов «Эпицентр», который уже имеет мощность до 9,4 МВт. Компания планирует инвестировать еще $76 млн, чтобы к 2025 году покрыть 1 млн кв. м солнечными панелями.

Сеть АЗК «OKKO» установила солнечные панели на половине своих автозаправочных станций и планирует оборудовать все возможные объекты, одновременно привлекая €60 млн от ЕБРР для строительства завода по производству биоэтанола в Тернопольской области. Также OKKO разрабатывает два проекта ветровых электростанций в Волынской области с запланированной общей мощностью 335 МВт, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2025–2026 годах.

Взгляд в будущее: вызовы и перспективы

Несмотря на то, что преодоление всех вызовов в 2025 году может оказаться непростой задачей, инвесторы, которые решаются действовать сейчас, могут получить конкурентное преимущество благодаря раннему входу на рынок. Война продолжает бросать тень неопределенности, но украинский бизнес демонстрирует стойкость, диверсифицируя и расширяя международное присутствие. Это подчеркивает потенциал украинского бизнеса в послевоенной среде.

В 2024 году украинские инвесторы активно покупали иностранные активы для диверсификации и использования международных возможностей, и эта тенденция, вероятно, продолжится в 2025 году.

Показательный пример – намерения МХП, о чем было объявлено в декабре, о приобретении UVESA Group – одного из лидеров рынка птицы и свинины в Испании. Это соглашение соответствует стратегии МХП, направленной на расширение глобального присутствия компании, трансформацию в международную кулинарную корпорацию и в то же время значительные инвестиции в развитие локальных бизнесов в Украине.

В 2025 году украинская экономика столкнется с серьезными вызовами. Вторжение РФ продолжает усиливать неопределенность, влияя на стабильность, а результаты выборов в США и возможные изменения политики Дональда Трампа могут отразиться на объемах поддержки и экономическом курсе Украины.

Адаптация украинского бизнеса к вызовам и использованию новых возможностей станет ключом к восстановлению экономики. В 2025 году Украина надеется на международную поддержку, правительственные инициативы и стойкость бизнеса для развития рынка M&A.