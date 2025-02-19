Запаси титану дозволяють Україні стати гравцем світового класу – Тимофєєв

На базі власних запасів титану Україна здатна вирости у гравця світового рівня – навіть повного циклу, зазначив Олексій Тимофєєв, член Ради директорів компанії BGV Group Management Геннадія Буткевича в етері YouTube-проєкту Forbes «Business Breakfast з Володимиром Федоріним». Але для цього знадобиться чимало інвестицій.
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Ключові факти
- Тимофєєв коментував відмову BGV Group брати участь в аукціоні з приватизації «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» (ОГХК) у жовтні 2024-го, хоча раніше група висловлювала зацікавлення цим активом.
- Причиною відмови BGV Group стало те, що це «важкий проєкт», який потребуватиме значних інвестицій та не має гарантій щодо ресурсної бази більш, ніж на п’ять років, пояснив Тимофєєв.
- «$100 млн, які заплатить інвестор – тільки вхідний квиток», – додав він.
- При цьому він менеджер BGV Group переконаний, що Україна здатна вирости у гравця світового рівня на базі власних запасів титату, зокрема в повного циклу.
- «Але для цього потрібні вдесятеро більші інвестиції [за 3,9 млрд грн, які заплатили за ОГХК – Forbes Ukrane ] та стратегія на 10-15 років», – пояснив він.
Контекст
11 жовтня Кабмін дозволив «Цемін Україна» приватизувати АТ «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія». NEQSOL Holding – міжнародна група компаній, що веде бізнес в 11 країнах і володіє в Україні другим за величиною мобільним оператором «ВФ Україна» (ТМ «Vodafone Україна»). Засновник і власник NEQSOL Holding – громадянин Азербайджану Насіб Гасанов.
«Обʼєднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК) – найбільше в Україні підприємство з видобутку та збагачення концентратів титанових руд. Входить до десятки найбільших видобувників титанових і цирконієвих руд у світі та є найбільшим в Європі. До складу ОГХК входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат у Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат у Житомирській області. Понад 60% продукції ОГХК у 2020-му експортували до країн Азії: 39% до Китаю, 12% до Японії, 9% до Туреччини.
За 9 місяців 2024 року виторг компанії АТ «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія» зріс на 89% до 2,3 млрд грн. За цей період компанія показала чистий прибуток 89 млн грн проти чистого збитку 274 млн грн за аналогічний період минулого року. Виторг АТ «ОГХК» у 2023 році становив 1,95 млрд грн, у 2022-му – 2,3 млрд грн.
У 2023 році компанія зафіксувала чистий збиток 0,5 млрд грн проти чистого прибутку 13,4 млн грн роком раніше.
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