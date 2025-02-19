Запаси титану дозволяють Україні стати гравцем світового класу – Тимофєєв

На базі власних запасів титану Україна здатна вирости у гравця світового рівня – навіть повного циклу, зазначив Олексій Тимофєєв, член Ради директорів компанії BGV Group Management Геннадія Буткевича в етері YouTube-проєкту Forbes «Business Breakfast з Володимиром Федоріним». Але для цього знадобиться чимало інвестицій.

Ключові факти

Тимофєєв коментував відмову BGV Group брати участь в аукціоні з приватизації «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» (ОГХК) у жовтні 2024-го, хоча раніше група висловлювала зацікавлення цим активом.

Причиною відмови BGV Group стало те, що це «важкий проєкт», який потребуватиме значних інвестицій та не має гарантій щодо ресурсної бази більш, ніж на п’ять років, пояснив Тимофєєв.

«$100 млн, які заплатить інвестор – тільки вхідний квиток», – додав він.

При цьому він менеджер BGV Group переконаний, що Україна здатна вирости у гравця світового рівня на базі власних запасів титату, зокрема в повного циклу.

«Але для цього потрібні вдесятеро більші інвестиції [за 3,9 млрд грн, які заплатили за ОГХК – Forbes Ukrane ] та стратегія на 10-15 років», – пояснив він.

Контекст

11 жовтня Кабмін дозволив «Цемін Україна» приватизувати АТ «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія». NEQSOL Holding – міжнародна група компаній, що веде бізнес в 11 країнах і володіє в Україні другим за величиною мобільним оператором «ВФ Україна» (ТМ «Vodafone Україна»). Засновник і власник NEQSOL Holding – громадянин Азербайджану Насіб Гасанов.

«Обʼєднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК) – найбільше в Україні підприємство з видобутку та збагачення концентратів титанових руд. Входить до десятки найбільших видобувників титанових і цирконієвих руд у світі та є найбільшим в Європі. До складу ОГХК входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат у Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат у Житомирській області. Понад 60% продукції ОГХК у 2020-му експортували до країн Азії: 39% до Китаю, 12% до Японії, 9% до Туреччини.

За 9 місяців 2024 року виторг компанії АТ «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія» зріс на 89% до 2,3 млрд грн. За цей період компанія показала чистий прибуток 89 млн грн проти чистого збитку 274 млн грн за аналогічний період минулого року. Виторг АТ «ОГХК» у 2023 році становив 1,95 млрд грн, у 2022-му – 2,3 млрд грн.

У 2023 році компанія зафіксувала чистий збиток 0,5 млрд грн проти чистого прибутку 13,4 млн грн роком раніше.