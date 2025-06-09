Кабинет Министров утвердил стратегию, согласно которой Украина будет развивать телеком-сферу, сообщает Минцифры. Соответствующее распоряжение №546-р было утверждено 4 июня. Это первая стратегия развития сферы во времена независимости, ее разработали вместе с представителями рынка.

Ключевые факты

Согласно стратегии, до 2030 года Украина сосредотачивается на развитии стабильной связи и интернета, чтобы обеспечить каждого украинца доступ к цифровым услугам.

Также в фокусе – создать условия для масштабирования инноваций 5G, IoT и онлайн-образования для развития национальной экономики.

и онлайн-образования для развития национальной экономики. Стратегия является дорожной картой для построения цифровой инфраструктуры, она разработана, чтобы восстановить 100% поврежденных мобильных и фиксированных сетей в регионах и обеспечить 75% домохозяйств и 99% объектов социальной инфраструктуры фиксированным гигабитным интернетом.

Предусматривается обеспечение 98% населения качественной мобильной связью в каждом уголке страны. Средняя скорость передачи данных – 90+ Мбит/с.

Согласно стратегии, состоится синхронизация украинского законодательства с европейским и присоединение к единой роуминговой зоне с ЕС.

По данным Минцифры, в результате реализации стратегии планируется дополнительно создать 56 млрд грн ВВП, которые усилят бюджет страны.

Контекст

Технология 5G в 10 раз быстрее 4G и обеспечивает обмен огромных объемов информации на сверхвысоких скоростях, а также безопасна для людей. Она позволит автоматизировать производство на заводах через различные системы управления, усовершенствовать медицинские технологии через телемедицину, стимулировать развитие умных городов благодаря, например, анализу движения транспорта для уменьшения пробок.

5G способствует развитию виртуальной и дополненной реальности, предоставляя новый опыт и восприятие в процессе.

В 2024-м Кабинет Министров принял изменения в постановление, чтобы развернуть пилотный проект по внедрению 5G в первом украинском городе. Это шаг для полноценного запуска 5G в Украине в будущем, а также один из пунктов стратегии развития телекома до 2030 года. Запуск 5G на всей территории страны пока невозможен из-за военного положения, поэтому в течение двух лет будет производиться тестовое использование оборудования и проверяться совместимость сетей 5G с военным оборудованием, объяснили в Минцифры.