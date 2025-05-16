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В Украине ускорят строительство базовых станций мобильной связи. Правительство приняло постановление

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Мобильные операторы во время военного положения будут получать разрешения на размещение базовых станций в течение 25 дней, раньше этот процесс мог длиться до двух лет, сообщила пресс-служба Минцифры 16 мая. Соответствующее постановление было одобрено Кабинетом Министров.

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Ключевые факты

  • Ожидается, что решение правительства поможет операторам мобильной связи расширять покрытие в отдаленных уголках Украины и вдоль автодорог.
  • Операторы будут получать разрешения на строительство мобильных сетей в течение 15 рабочих дней вместо шести месяцев – на объектах государственного и коммунального имущества, например, на крыше дома, или в течение 25 рабочих дней вместо 1,5 года – на государственных и коммунальных земельных участках.
  • После получения разрешения операторы могут сразу размещать базовые станции.
  • Подготовку к аукциону, разработку проектов землеустройства и другие шаги для получения аренды имущества или земли операторы должны пройти в течение военного положения и через два года после его отмены.
  • «Одна из наших приоритетных целей до 2030 года – обеспечить 98% населения качественной мобильной связью в каждом уголке страны. Принятие постановления – еще один важный шаг, чтобы каждый украинец всегда был на связи. В городе, селе или в дороге», – сообщило Минцифры.

Контекст

В марте Верховная Рада во второй раз приняла законопроект №9549, который должен ускорить строительство сетей мобильной связи. Операторы будут быстрее получать землю для строительства базовых станций. Сроки в среднем сокращаются с шести до трех месяцев. Теперь 4G скорее появится в отдаленных уголках Украины, а также вдоль автодорог, сообщил Федоров.

Благодаря новому закону жители отдаленных районов смогут получить стабильную мобильную связь и интернет, отметила пресс-служба Минцифры. Увеличится покрытие 4G вдоль автодорог – мобильный интернет будет стабильно работать на протяжении всего пути.

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