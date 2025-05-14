«Сейчас все решается». Зеленский прокомментировал подготовку к переговорам в Турции

Президент Владимир Зеленский ожидает подтверждения состава делегации РФ для переговоров в Турции и готов к любым форматам переговоров. Об этом президент заявил в вечернем обращении 14 мая.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Ключевые факты
- «Сегодня мы провели несколько совещаний с командой по формату в Турции. Я ожидаю, кто прибудет от России, тогда буду определять, какие шаги следует делать Украине. Сигналы от них в медиа пока неубедительны, но мы слышим также, что президент Трамп рассматривает возможность быть в Турции, поэтому это может стать наиболее сильным аргументом», – заявил он.
- «Неделя действительно может изменить многое, но – может. Сейчас все это решается», – добавил Зеленский.
- Он подчеркнул, что Украина готова к любым форматам переговоров.
- «Мы не боимся встречи завтра в Турции», — сказал он.
Контекст
В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры «без предварительных условий» 15 мая в Стамбуле, не упоминая предложение «коалиции решительных» по прекращению огня с 12 мая.
Дональд Трамп призвал Украину согласиться на переговоры в Турции, но выразил сомнения в возможности соглашения с Путиным, который, по его словам, «занят празднованием победы во Второй мировой войне».
Президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая будет в Турции и «ожидает Путина в Турции лично», он добавил, что надеется, что Путин «в этот раз не будет искать причины» для отказа. «Мы готовы говорить, чтобы окончить войну. Четверг, Турция», – сказал президент Украины.
12 мая Трамп допустил, что отправится в Турцию, чтобы присоединиться к потенциальной встрече Зеленского и Путина. «Я думал о том, чтобы прилететь», — сказал Трамп в понедельник в Белом доме. «Я не знаю, где буду в четверг — у меня так много встреч, — но я думал о том, чтобы действительно прилететь туда».
Спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что основными темами на переговорах Москвы и Киева станет вопрос о территориях, доступе Украины к Днепру и Черному морю и использованию Запорожской АЭС.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.