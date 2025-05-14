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«Сейчас все решается». Зеленский прокомментировал подготовку к переговорам в Турции

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Президент Владимир Зеленский ожидает подтверждения состава делегации РФ для переговоров в Турции и готов к любым форматам переговоров. Об этом президент заявил в вечернем обращении 14 мая.

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Ключевые факты

  • «Сегодня мы провели несколько совещаний с командой по формату в Турции. Я ожидаю, кто прибудет от России, тогда буду определять, какие шаги следует делать Украине. Сигналы от них в медиа пока неубедительны, но мы слышим также, что президент Трамп рассматривает возможность быть в Турции, поэтому это может стать наиболее сильным аргументом», – заявил он.
  • «Неделя действительно может изменить многое, но – может. Сейчас все это решается», – добавил Зеленский.
  • Он подчеркнул, что Украина готова к любым форматам переговоров.
  • «Мы не боимся встречи завтра в Турции», — сказал он.

Контекст

В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры «без предварительных условий» 15 мая в Стамбуле, не упоминая предложение «коалиции решительных» по прекращению огня с 12 мая.

Дональд Трамп призвал Украину согласиться на переговоры в Турции, но выразил сомнения в возможности соглашения с Путиным, который, по его словам, «занят празднованием победы во Второй мировой войне».

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая будет в Турции и «ожидает Путина в Турции лично», он добавил, что надеется, что Путин «в этот раз не будет искать причины» для отказа. «Мы готовы говорить, чтобы окончить войну. Четверг, Турция», – сказал президент Украины.

12 мая Трамп допустил, что отправится в Турцию, чтобы присоединиться к потенциальной встрече Зеленского и Путина. «Я думал о том, чтобы прилететь», — сказал Трамп в понедельник в Белом доме. «Я не знаю, где буду в четверг — у меня так много встреч, — но я думал о том, чтобы действительно прилететь туда».

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что основными темами на переговорах Москвы и Киева станет вопрос о территориях, доступе Украины к Днепру и Черному морю и использованию Запорожской АЭС.

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