«Зараз все вирішується». Зеленський прокоментував підготовку до переговорів у Туреччині

Президент Володимир Зеленський очікує на підтвердження складу делегації РФ для переговорів в Туреччині та готовий до будь-яких форматів переговорів. Про це президент заявив у вечірньому зверненні 14 травня.

Ключові факти

«Сьогодні ми провели кілька нарад з командою щодо формату в Туреччині. Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі, але ми чуємо також, що президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині, тож, це може стати найбільш сильним аргументом», – заявив він.

«Тиждень дійсно може змінити багато, але – може. Зараз все це вирішується», – додав Зеленський.

Він наголосив, що Україна готова до будь-яких форматів переговорів.

«Ми не боїмося зустрічі завтра в Туреччині», – сказав він.

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Контекст

У ніч на 11 травня президент РФ Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори «без попередніх умов» 15 травня у Стамбулі, не згадуючи пропозицію «коаліції рішучих» щодо припинення вогню з 12 травня.

Дональд Трамп закликав Україну погодитися на переговори в Туреччині, але висловив сумніви щодо можливості угоди з Путіним, який, за його словами, «зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні».

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 15 травня буде в Туреччині й «очікує на Путіна в Туреччині особисто», він додав, що сподіваєтьсь, що Путін «цього разу не шукатиме причин» для відмови. «Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина», – сказав президент України.

12 травня Трамп допустив, що вирушить до Туреччини, щоб приєднатися до потенційної зустрічі Зеленського та Путіна. «Я думав про те, щоб прилетіти», – сказав Трамп у понеділок у Білому домі. «Я не знаю, де буду в четвер – у мене так багато зустрічей, – але я думав про те, щоб справді прилетіти туди».

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що основними темами на переговорах Москви та Києва стане питання про території, доступ України до Дніпра та Чорного моря та використання Запорізької АЕС.