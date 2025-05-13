Спецпосланник Виткофф озвучил основные темы на переговорах между Украиной и РФ и рассказал об «ультиматуме» Трампа

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что основными темами на переговорах Москвы и Киева станет вопрос о территориях, доступе Украины к Днепру и Черному морю и об использовании Запорожской АЭС. Об этом он сказал в интервью Breitbart News . По словам Виткоффа, Трамп настаивает на прямых переговорах России и Украины, в противном случае США выйдут из мирного процесса.

Ключевые факты

Виткофф заявил, что надеется на проведение мирного саммита, на котором президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин встретятся лично, чтобы договориться об окончании войны в Украине.

По его словам, если США отстранятся от войны, «это плохой результат для всех» – для европейцев, украинцев и россиян.

По мнению Виткоффа, «россияне действительно хотят мирного урегулирования».

«Решения работают, когда есть прямые переговоры. Нам нужно посадить украинцев и россиян за один стол», – сказал он, добавив, что Трамп выдвинул «ультиматум» обеим сторонам, заявив, что им необходимо добиться прогресса в достижении стойкого мира, иначе США уйдут.

«Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров, и если они не состоятся скоро, он считает, что Соединенные Штаты должны отстраниться от этого конфликта, что бы это ни означало, и просто не вмешиваться», – сказал Виткофф.

Спецпосланник Трампа подчеркнул, что к основным вопросам, требующим решения, относятся территории Украины, ЗАЭС и доступ Украины к важным водным путям.

«Я думаю, что основные проблемы здесь – это регионы, атомная станция, то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к Черному морю», – сказал Виткофф.

По словам спецпосланника, это вещи, которые «будет несложно решить, если мы посадим стороны за стол переговоров».

«Мы сузим круг вопросов между ними, а затем придумаем компромиссы и креативные решения для решения каждой из их проблем. Мы физически это сделаем, и я надеюсь, что скоро у нас будут хорошие новости… У нас, на мой взгляд, есть большой шанс положить конец этому конфликту», – сказал он.

Главным камнем преткновения является вопрос пяти регионов Украины. США проводят переговоры с обеими сторонами, в частности, уточняют, готова ли РФ отступить «за определенные административные линии», то же касается Украины, заявил он.

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Контекст

В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры «без предварительных условий» 15 мая в Стамбуле, не упоминая предложение «коалиции решительных» по прекращению огня с 12 мая.

Дональд Трамп призвал Украину согласиться на переговоры в Турции, но выразил сомнения в возможности соглашения с Путиным, который, по его словам, «занят празднованием победы во Второй мировой войне».

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая будет в Турции и «ожидает Путина в Турции лично», он добавил, что надеется, что Путин «в этот раз не будет искать причин» для отказа. «Мы готовы говорить, чтобы завершить войну».

12 мая Трамп допустил, что отправится в Турцию, чтобы присоединиться к потенциальной встрече Зеленского и Путина. «Я думал о том, чтобы прилететь», – сказал Трамп в понедельник в Белом доме. «Я не знаю, где буду в четверг, у меня так много встреч, но я думал о том, чтобы действительно прилететь туда».