«Величезний тиждень попереду!». Трамп відреагував на пропозицію Путіна про прямі переговори з Україною

Президент США Дональд Трамп після заяви Володимира Путіна в ніч проти 11 травня пообіцяв працювати з обома сторонами й анонсував «величезний тиждень попереду».

Деталі

Дональд Трамп у своїй заяві у соцмережі Truth Social висловив оптимізм щодо можливого припинення війни між Росією та Україною, назвавши 10 травня «потенційно великим днем» для обох країн.

Він зазначив, що це може врятувати сотні тисяч життів і завершити «криваву баню». Трамп пообіцяв, що це призведе до нового, кращого світу, і запевнив, що працюватиме з обома сторонами, щоб досягти миру.

«Потенційно великий день для Росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, якщо ця нескінченна «кривава баня» нарешті, сподіваємось, закінчиться. Це буде зовсім новий і набагато кращий світ. Я продовжу працювати з обома сторонами, щоб це сталося. США хочуть натомість зосередитися на Відбудові та Торгівлі. Величезний тиждень попереду!», – йдеться у коментарі Трампа.

Контекст

В ніч на 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори, які, за його словами, були перервані у 2022 році. Він заявив, що готовий розпочати діалог без жодних попередніх умов уже 15 травня в Стамбулі.

Президент Володимир Зеленський і лідери європейських країн, які брали участь у зустрічі «Коаліції охочих» у Києві 10 травня, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявили про готовність України почати прямі мирні переговори з Росією, якщо буде досягнуто згоди про повне припинення вогню терміном на 30 днів, повідомив Axios із посиланням на два джерела, знайомих зі змістом бесіди.

Під час розмови з Трампом союзники наголосили, що в разі відмови Путіна підтримати перемирʼя європейські країни введуть новий пакет економічних санкцій проти Москви.

У ніч проти 11 травня, невдовзі після завершення оголошеного Кремлем триденного одностороннього «перемир’я», РФ знову атакувала Україну ударними безпілотниками, повідомили Повітряні сили.