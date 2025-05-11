Путін запропонував Україні прямі переговори в Стамбулі без попередніх умов, 30-денне перемирʼя проігнорував

Президент Росії Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори, які, за його словами, були перервані у 2022 році. Він заявив, що готовий розпочати діалог без жодних попередніх умов уже 15 травня в Стамбулі. Про це Путін сказав під час виступу в Кремлі в ніч на 11 травня, пише «Інтерфакс» . Пропозицію України і європейських лідерів про припинення вогню з 12 травня на 30 днів Путін проігнорував.

Деталі

«Пропонуємо київській владі повернутися до прямих переговорів, які вони зупинили наприкінці 2022 року. І наголошую – без жодних попередніх умов. Почати вже наступного четверга, 15 травня, у Стамбулі – там, де вони вже відбувалися і були перервані», – сказав Путін.

Він планує провести телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом про можливість організації таких переговорів.

«Завтра у мене запланована розмова з президентом Туреччини, паном Ердоганом. Я попрошу його сприяти проведенню зустрічі на турецькій території. Сподіваюся, він підтвердить свою готовність допомогти у пошуку миру в Україні», – зазначив Путін.

Він заявив, що Росія налаштована на «серйозний діалог» з Україною. «Йдеться про усунення першопричин конфлікту та досягнення довготривалого, стабільного миру на історичну перспективу. Не виключаю, що в ході переговорів вдасться домовитися і про нові домовленості щодо припинення вогню – реального перемир’я», – сказав очільник Кремля.

Контекст

10 травня Україна оголосила, що готова до 30-денного «повного і безумовного припинення вогню на суходолі, в повітрі і на морі як мінімум на 30 днів», починаючи 12 травня.

Президент Володимир Зеленський і лідери європейських країн, які брали участь у зустрічі «Коаліції охочих» у Києві 10 травня, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявили про готовність України почати прямі мирні переговори з Росією, якщо буде досягнуто згоди про повне припинення вогню терміном на 30 днів, повідомив Axios із посиланням на два джерела, знайомих зі змістом бесіди.

Під час розмови з Трампом союзники наголосили, що в разі відмови Путіна підтримати перемирʼя європейські країни введуть новий пакет економічних санкцій проти Москви.

У ніч проти 11 травня, невдовзі після завершення оголошеного Кремлем триденного одностороннього «перемир’я», РФ знову атакувала Україну ударними безпілотниками, повідомили Повітряні сили.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що хоче залучити президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до «справи припинення безглуздої, але смертоносної війни між Росією і Україною».