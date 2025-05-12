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Трамп може вирушити до Туреччини на переговори між Україною та Росією. Зеленський відреагував (доповнено)

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

Президент США Дональд Трамп припустив, що може прилетіти до Стамбула 15 травня, де планується зустріч делегацій Росії та України. Про це він сказав на брифінгу у Білому домі 12 травня. Він висловив сподівання, що там у четвер там будуть президенти Володимир Зеленський та Володимир Путін. Доповнено. Зеленський підтвердив, що поїде у Туреччину на переговори і заявив, що хотів би бачити там президента Трампа.

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Ключові факти

  • Трамп назвав очікувану зустріч представників Росії та України в Стамбулі «дуже важливою». На його думку, переговори можуть дати «позитивні результати».
  • «Зустріч Росії та України в четвер дуже важлива. Я дуже сильно наполягав, щоб її організували. Я думаю, що ці переговори можуть призвести до хороших результатів», – сказав він.
  • Президент США заявив, що розглядає можливість прилетіти до Стамбула 15 травня. «Я не знаю, де я буду у четвер, дуже багато зустрічей. Проте, я думав над тим, щоб полетіти туди», – сказав він, додавши, що слід зупинити «кровопролиття».
  • Доповнено. Президент Зеленський вже підтвердив, що поїде у Стамбул на переговори і хотів би бачити там президента Трампа.
  • «Звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб президент Трамп зміг бути там із нами – на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато можемо змінити. Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні. Дякую всім, хто допомагає», – сказав він.
  • За словами президента, він підтримав Трампа з ідеєю про повне й безумовне припинення вогню і Україна готова забезпечити тишу зі свого боку.
  • Також він заявив, що «підтримав президента Трампа з ідеєю прямих перемовин із Путіним».
  • «Я відкрито сказав, що готовий до зустрічі. Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі», – додав він.

Контекст

У ніч на 11 травня президент РФ Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори «без попередніх умов» 15 травня у Стамбулі, не згадуючи пропозицію «коаліції рішучих» щодо припинення вогню з 12 травня.

Дональд Трамп закликав Україну погодитися на переговори в Туреччині, але висловив сумніви щодо можливості угоди з Путіним, який, за його словами, «зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні».

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 15 травня буде в Туреччині – і «очікує на Путіна в Туреччині особисто», він додав, що сподіваєтьсь, що Путін «цього разу не шукатиме причин» для відмови. «Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина», – сказав президент України.

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