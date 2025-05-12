Трамп може вирушити до Туреччини на переговори між Україною та Росією. Зеленський відреагував (доповнено)

Президент США Дональд Трамп припустив, що може прилетіти до Стамбула 15 травня, де планується зустріч делегацій Росії та України. Про це він сказав на брифінгу у Білому домі 12 травня. Він висловив сподівання, що там у четвер там будуть президенти Володимир Зеленський та Володимир Путін. Доповнено . Зеленський підтвердив , що поїде у Туреччину на переговори і заявив, що хотів би бачити там президента Трампа.

Ключові факти

Трамп назвав очікувану зустріч представників Росії та України в Стамбулі «дуже важливою». На його думку, переговори можуть дати «позитивні результати».

«Зустріч Росії та України в четвер дуже важлива. Я дуже сильно наполягав, щоб її організували. Я думаю, що ці переговори можуть призвести до хороших результатів», – сказав він.

Президент США заявив, що розглядає можливість прилетіти до Стамбула 15 травня. «Я не знаю, де я буду у четвер, дуже багато зустрічей. Проте, я думав над тим, щоб полетіти туди», – сказав він, додавши, що слід зупинити «кровопролиття».

Доповнено . Президент Зеленський вже підтвердив, що поїде у Стамбул на переговори і хотів би бачити там президента Трампа.

. Президент Зеленський вже підтвердив, що поїде у Стамбул на переговори і хотів би бачити там президента Трампа. «Звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб президент Трамп зміг бути там із нами – на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато можемо змінити. Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні. Дякую всім, хто допомагає», – сказав він.

За словами президента, він підтримав Трампа з ідеєю про повне й безумовне припинення вогню і Україна готова забезпечити тишу зі свого боку.

Також він заявив, що «підтримав президента Трампа з ідеєю прямих перемовин із Путіним».

«Я відкрито сказав, що готовий до зустрічі. Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі», – додав він.

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Контекст

У ніч на 11 травня президент РФ Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори «без попередніх умов» 15 травня у Стамбулі, не згадуючи пропозицію «коаліції рішучих» щодо припинення вогню з 12 травня.

Дональд Трамп закликав Україну погодитися на переговори в Туреччині, але висловив сумніви щодо можливості угоди з Путіним, який, за його словами, «зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні».

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 15 травня буде в Туреччині – і «очікує на Путіна в Туреччині особисто», він додав, що сподіваєтьсь, що Путін «цього разу не шукатиме причин» для відмови. «Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина», – сказав президент України.