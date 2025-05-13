Стамбульский флешбэк. Как завершить российско-украинскую войну мирным соглашением? Шесть уроков провала переговоров в 2022 году от Foreign Affairs

Пока США и Европа уходят от конкретных обязательств, а Москва рассчитывает на истощение поддержки Украины, дипломатия зашла в тупик. Foreign Affairs выделил шесть важных уроков неудачных переговоров 2022 года в Стамбуле, которые следует учесть в новом диалоге. Forbes Ukraine публикует главное из материала

Мирное урегулирование между Украиной и Россией нуждается не только в уступках сторон, но и активном участии Запада. Несмотря на усилия Трампа возобновить диалог, ключевые проблемы остаются нерешенными – от гарантий безопасности до механизмов перемирия.

Прошло почти три месяца с тех пор, как президент США Дональд Трамп предпринял попытку положить конец войне в Украине. Несмотря на активные дипломатические контакты, прорыва не произошло. Президент РФ Владимир Путин стремится воспользоваться нетерпением Трампа, чтобы склонить Украину к уступкам, которых Россия не смогла достичь силой, пишет Foreign Affairs.

Нет оснований полагать, что Трамп согласится на российские требования. Напротив – он все чаще выражает разочарование отсутствием прогресса и угрожает выйти из переговоров, в то время как Россия медленно, но упорно продвигается в затяжной войне на истощение.

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Этот дипломатический тупик заставляет вновь обратиться к предыдущей попытке достичь мира – в первые недели полномасштабной войны. Тогда переговоры между Украиной и Россией привели к тому, что до конца марта 2022 года стороны сформировали Стамбульское коммюнике – рамочную договоренность, которая предусматривала постоянный нейтралитет Украины без членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности. Однако соглашение не удалось финализировать, и война продолжается уже четвертый год, подчеркивает Foreign Affairs.

Возобновление переговоров после трехлетнего перерыва – повод вспомнить уроки Стамбульского соглашения 2022 года и оценить, что можно извлечь из этого процесса для нынешних дипломатических усилий.

Формат того соглашения вряд ли станет основой новых договоренностей, но обе стороны стремятся к гарантиям безопасности на годы вперед. Без участия Запада и его готовности обеспечить безопасность Украине соглашения добиться сложно. Как и прежде, чрезмерная вера в свои военные перспективы тормозит стремление договариваться. А безопасность – это не только геополитика, но и технические детали режима прекращения огня, отмечает Foreign Affairs.

Иллюстративное изображение диалога президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Зеленский: «Говорят, вы наконец-то хотите мира в Украине!». Путин: «Нет, я имел в виду кусок Украины» (игра слов, в которой peace и piece – омонимы, то есть одинаковые по звучанию слова, но разные по значению) Фото ілюстрація: Domien Delforge / instagram.com/studio_stoutpoep

Далекая перспектива

Устойчивый мир между Украиной и Россией невозможен без решения главного – долгосрочных вопросов безопасности обеих сторон, пишет Foreign Affairs. Как и в 2022 году в Стамбуле, эти страхи до сих пор определяют позиции сторон. Тогда Кремль требовал нейтралитета Украины, отказа от НАТО и ограничений на ее вооруженные силы. Киев настаивал на гарантиях от Запада и праве на оборону.

Эти же проблемы остаются актуальными и сейчас. Украина опасается повторного вторжения РФ без реальной защиты, а Россия – реванша со стороны вооруженной Украины. Даже отказ Трампа от идеи вступления Украины в НАТО не успокаивает Москву, ведь администрация США может изменить курс.

Безопасность – это ключ. Но переговоры все чаще сводятся к теме территорий и возможному признанию российской оккупации. Это отвлекает от главного. Россия отлично обошлась без официального признания оккупации Крыма любой страной с момента аннексии этой территории в марте 2014 года – и может жить дальше, отмечает Foreign Affairs. Территориальные вопросы не решатся за столом переговоров, их решает война.

Хотя Кремль не против легитимизации своих завоеваний, и украинцы, безусловно, были бы рады вернуть территории, которые они потеряли в пользу России, Стамбул продемонстрировал, что статус оккупированных Россией территорий в Украине не будет столь важным элементом переговоров, как его иногда изображают.

Эта тема важна, но не определяющая. В 2022 году ее намеренно обходили, а безопасность – вот где настоящий центр тяжести любых будущих договоренностей.

Две стороны за столом переговоров

У переговоров есть шанс на успех только тогда, когда за столом присутствуют все стороны, интересы которых затрагивает потенциальное соглашение. Лозунг «Ничего об Украине без Украины» справедлив, но Стамбул-2022 показал, что то же касается и Запада, отмечает Foreign Affairs.

Тогда к переговорам не были привлечены США, Великобритания, Германия и другие, хотя речь шла об обязательствах, которые могли бы их напрямую прикасаться. Западные чиновники отметили Foreign Affairs, что Украина не консультировалась с ними до публикации Стамбульского коммюнике. Это исключение было в значительной степени обусловлено чрезвычайной ситуацией: российские войска тогда находились в окрестностях Киева, поэтому у переговорщиков не было времени на многостороннюю дипломатию. Но это вызывало осторожность: не будучи участником процесса, Запад не торопился поддерживать его результаты.

Переговоры без полного состава игроков почти всегда неэффективны. Если привлечь всех – и Украину, и Запад – с самого начала, процесс будет более устойчивым. Есть и чисто практическое измерение. Если бы США и Европа действовали скоординировано, у Путина было бы меньше пространства для маневра. А европейские игроки, вероятно, не блокировали бы отдельные элементы процесса, например продолжение действия санкций против России или присутствие иностранных войск в Украине.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выражает благодарность во время мирных переговоров между делегациями России и Украины в Президентском офисе Долмабахче в Стамбуле, 29 марта 2022 года Фото Getty Images

Обязательство, а не театральность

Стамбульские переговоры-2022 показали, что когда встал вопрос реальных гарантий безопасности, западные партнеры не были готовы предложить Украине то, в чем она нуждалась, отмечает Foreign Affairs.

Страны Запада дистанцировались от Стамбульского коммюнике не только потому, что они не участвовали в переговорах, лежавших в основе документа, но и потому, что гарантии безопасности, описанные в документе, выходили далеко за пределы того, что Вашингтон и столицы союзников были готовы предоставить.

«Стамбульские рамки» обязали бы США и союзников защищать Украину в случае повторного нападения России – формулировкой гораздо более конкретной (например, положением о введении бесполетной зоны), чем то, что содержится в ст. 5 Североатлантического договора, пункт о коллективной обороне в уставе НАТО.

Прошло три года, но позиция Запада не изменилась. Ни администрация Трампа, ни его предшественника Джо Байдена, ни европейские государства не готовы взять на себя прямую ответственность. Они избегают обещаний даже в случае повторного вторжения России, пишет Foreign Affairs.

Споры о возможном отправлении европейских войск лишь скрывают главный вопрос, актуальный еще со времен Стамбула-2022: готов ли Запад дать Украине настоящие гарантии. Да и эти гарантии не обязательно потребуют присутствия западных войск в Украине (и Россия в любом случае вряд ли согласится на такую ​​схему).

Пока ответа нет, какие-либо разговоры об иностранном легионе в Украине – это скорее политический спектакль, чем реальное обязательство.

Ситуация на поле боя

Как и в 2022 году, над столом переговоров в 2025-м возвышается ситуация на поле боя. Если Россия чувствует преимущество и верит, что Трамп оставит Украину без военной поддержки, она будет делать ставку на эскалацию. Но если увидит, что провал переговоров усложнит войну в будущем, то будет более гибкой, отмечает Foreign Affairs.

В настоящее время, когда фронт сложный для Украины, Киев открыт для диалога. Однако улучшение военной ситуации может убедить украинцев, что продолжение боевых действий выгоднее переговоров с россиянами – именно так произошло после Стамбула 2022 года. Переговоры сорвались, когда после разгрома россиян под Киевом Владимир Зеленский решил, что может продолжать борьбу вместо болезненных компромиссов.

У США есть рычаги влияния на восприятие каждой стороной преимуществ и недостатков переговоров. Вашингтон должен разумно использовать помощь, делая переговоры более привлекательными, чем продолжение войны. Это требует взвешенного подхода к военной поддержке, сигнализируя и Москве, и Киеву, что США защищают суверенитет Украины и противодействуют победе России, но не поддерживают полное восстановление международно признанных границ.

Вашингтон также должен координироваться с европейскими союзниками, чтобы они объединились вокруг одинаковых целей.

Стратегия сдерживания и военного равновесия – это шанс сделать мир более реалистичным вариантом для обеих сторон.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк делает заявление для прессы после мирных переговоров между делегациями России и Украины в Президентском офисе Долмабахче в Стамбуле, 29 марта 2022 года Фото Getty Images

Два фронта

Чтобы переговоры дали результат, нужно одновременно решать два вопроса: как остановить боевые действия и как выстроить послевоенный порядок безопасности. В Стамбуле в 2022 году украинские и российские переговорщики говорили только о втором – о НАТО, роли Украины в Европе, обязательствах США по безопасности на постсоветском пространстве. А вот технического плана прекращения огня в коммюнике не было. Это оторвало переговоры от военной реальности и сделало их политически несостоятельными, анализирует Foreign Affairs.

В 2025 году Трамп начал с призыва к немедленному прекращению огня. Впоследствии его администрация призвала к безусловному 30-дневному прекращению огня. Это предложение поддержал Зеленский, но отверг Путин. Дальнейшие попытки согласовать ограничение ударов по энергетике или судоходству также провалились.

Во время встреч в Париже, а затем в Лондоне в апреле с представителями Украины и Европы, команда США представила многопунктный мирный план, охватывающий ряд спорных вопросов, начиная от отказа Киева на вступление в НАТО и заканчивая признанием США оккупации Крыма Россией. Эта попытка заключить крупное соглашение не достигла значительного прогресса. Тем временем война продолжается.

И опыт Стамбула, и нынешние события свидетельствуют, что двигаться нужно одновременно в обоих направлениях. Без этого ни одна мирная формула не сработает.

Российский бизнесмен Роман Абрамович на мирных переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле, 29 марта 2022 года Фото Getty Images

Возможно потепление

Переговоры 2022 года показали, что, несмотря на публичный максимализм, и Путин, и Зеленский способны на сложные уступки, отмечает Foreign Affairs.

Тогда Путин соглашался обсуждать статус Крыма, признавал евроинтеграционные стремления Украины и не исключал роли США в обеспечении безопасности. Зеленский, со своей стороны, был готов отказаться от членства Украины в НАТО, придерживаясь постоянного нейтралитета, и открыто призвал к прямым переговорам с Путиным для завершения соглашения.

Это свидетельствует, что нынешние позиции сторон не предел. Заявления могут являться стартовыми торгами, а не окончательными условиями. Договоренность будет сложной, а может, и невозможной. Но провал дипломатии, как и в 2022 году, оставляет единственный путь – многолетнюю войну.