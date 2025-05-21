Основатель Modern Expo Петр Пилипюк выкупил долю у польского партнера

Основатель одного из крупнейших производителей торгового оборудования в Восточной Европе – Modern Expo Петр Пилипюк заключил сделку с партнером Богданом Лукасиком о выкупе доли последнего в бизнесе. Об этом Пилипюк сообщил в эфире Business Breakfast с Владимиром Федориным от Forbes Ukraine. Раньше ему принадлежало 55% компании, 45% – Лукасику.

Ключевые факты

Лукасик вышел из операционного управления и стал пассивным акционером, сообщил Пилипюк.

«Это была непростая, но справедливая сделка, учитывающая тридцатилетний совместный опыт, – отметил Пилипюк. – Мы договорились о постепенном переходе собственности, чтобы сохранить стабильность и способствовать дальнейшему росту Modern Expo».

По условиям сделки, доля компании постепенно переходит к Пилипюку и его семье путем ежегодных выплат в соответствии с договоренностями между сторонами. Переход полного контроля за бизнесом ожидается в течение следующих нескольких лет – в зависимости от темпов выплат.

Пилипюк объяснил, что решение было принято на фоне разных жизненных планов партнеров: Лукасик имеет собственные идеи вне бизнеса, а Пилипюк стремится реализовать амбициозную стратегию развития компании. Он также подчеркнул, что дети Пилипюка заинтересованы в продолжении семейного дела, в то время как дети Лукасика не планируют возвращаться в бизнес.

Контекст

Основанная в 1997 году украинцем Петром Пилипюком и поляком Богданом Лукасиком «Модерн-Экспо» выпускает более 8000 наименований торгового оборудования – от магазинных полок и прилавков до кассовых аппаратов и почтоматов.

Группа Modern Expo включает в себя пять украинских компаний и шесть зарубежных представительств, расположенных в Германии, Франции, Польше, Великобритании, ОАЭ и на Кипре. Группа экспортирует в 75 стран мира.

В декабре Modern Expo начала поставлять почтоматы британской почтовой службе Royal Mail, основанной в 1516 году королем Генрихом VIII.

В начале года Modern Expo запустила завод по производству почтоматов в Люблине (Польша) на 12 500 кв. м. На 2024 г. почтоматы обеспечивают около 20% общего дохода группы, поясняет он. Ежегодно объемы их продаж растут на 10–15%. «Это направление сегодня является приоритетным», – говорил Пилипюк в январе.

В прошлом году общая выручка компании выросла на 4,5% до 4,08 млрд грн.

Как новый завод в Польше должен помочь Modern Expo – читайте в материале.