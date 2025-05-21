Засновник Modern Expo Петро Пилипюк викупив частку в польського партнера

Засновник одного з найбільших виробників торгового обладнання в Східній Європі – Modern Expo Петро Пилипюк уклав угоду з партнером Богданом Лукасіком про викуп частки останнього у бізнесі. Про це Пилипюк повідомив в етері Business Breakfast із Володимиром Федоріним від Forbes Ukraine. Раніше йому належало 55% компанії, 45% – Лукасіку.

Ключові факти

Лукасік вийшов з операційного управління і став пасивним акціонером, повідомив Пилипюк.

«Це була непроста, але справедлива угода, яка враховує тридцятирічний спільний досвід, – зазначив Пилипюк. – Ми домовилися про поступовий перехід власності, щоб зберегти стабільність і сприяти подальшому зростанню Modern Expo».

За умовами угоди, частка компанії поступово переходить до Пилипюка та його родини шляхом щорічних виплат відповідно до домовленостей між сторонами. Перехід повного контролю над бізнесом очікується впродовж наступних кількох років – залежно від темпів виплат.

Пилипюк пояснив, що рішення було прийняте на тлі різних життєвих планів партнерів: Лукасік має власні ідеї поза бізнесом, а Пилипюк прагне реалізувати амбітну стратегію розвитку компанії. Він також наголосив, що діти Пилипюка зацікавлені в продовженні сімейної справи, тоді як діти Лукасіка не планують повертатися у бізнес.

Контекст

Заснована в 1997 році українцем Петром Пилипюком та поляком Богданом Лукасіком «Модерн‑Експо» випускає понад 8000 найменувань торговельного обладнання – від магазинних полиць і прилавків до касових апаратів та поштоматів.

Група Modern Expo включає п’ять українських компаній та шість закордонних представництв, розташованих у Німеччині, Франції, Польщі, Великій Британії, ОАЕ та на Кіпрі. Група експортує до 75 країн світу.

У грудні Modern Expo почала постачати поштомати британській поштовій службі Royal Mail, заснованій у 1516 році королем Генріхом VIII.

На початку року Modern Expo запустила завод з виробництва поштоматів в Любліні (Польща) на 12 500 кв. м. На 2024 рік поштомати забезпечують близько 20% загального доходу групи, пояснює він. Щорічно обсяги їх продажів зростають на 10–15%. «Цей напрямок сьогодні є пріоритетним», – казав Пилипюк у січні.

Торік загальна виручка компанії зросла на 4,5%, до 4,08 млрд грн.

Як новий завод у Польщі має допомогти Modern Expo – читайте в матеріалі.