Засновник Modern Expo Петро Пилипюк викупив частку в польського партнера

Засновник одного з найбільших виробників торгового обладнання в Східній Європі – Modern Expo Петро Пилипюк уклав угоду з партнером Богданом Лукасіком про викуп частки останнього у бізнесі. Про це Пилипюк повідомив в етері Business Breakfast із Володимиром Федоріним від Forbes Ukraine. Раніше йому належало 55% компанії, 45% – Лукасіку.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Ключові факти
- Лукасік вийшов з операційного управління і став пасивним акціонером, повідомив Пилипюк.
- «Це була непроста, але справедлива угода, яка враховує тридцятирічний спільний досвід, – зазначив Пилипюк. – Ми домовилися про поступовий перехід власності, щоб зберегти стабільність і сприяти подальшому зростанню Modern Expo».
- За умовами угоди, частка компанії поступово переходить до Пилипюка та його родини шляхом щорічних виплат відповідно до домовленостей між сторонами. Перехід повного контролю над бізнесом очікується впродовж наступних кількох років – залежно від темпів виплат.
- Пилипюк пояснив, що рішення було прийняте на тлі різних життєвих планів партнерів: Лукасік має власні ідеї поза бізнесом, а Пилипюк прагне реалізувати амбітну стратегію розвитку компанії. Він також наголосив, що діти Пилипюка зацікавлені в продовженні сімейної справи, тоді як діти Лукасіка не планують повертатися у бізнес.
Контекст
Заснована в 1997 році українцем Петром Пилипюком та поляком Богданом Лукасіком «Модерн‑Експо» випускає понад 8000 найменувань торговельного обладнання – від магазинних полиць і прилавків до касових апаратів та поштоматів.
Група Modern Expo включає п’ять українських компаній та шість закордонних представництв, розташованих у Німеччині, Франції, Польщі, Великій Британії, ОАЕ та на Кіпрі. Група експортує до 75 країн світу.
У грудні Modern Expo почала постачати поштомати британській поштовій службі Royal Mail, заснованій у 1516 році королем Генріхом VIII.
На початку року Modern Expo запустила завод з виробництва поштоматів в Любліні (Польща) на 12 500 кв. м. На 2024 рік поштомати забезпечують близько 20% загального доходу групи, пояснює він. Щорічно обсяги їх продажів зростають на 10–15%. «Цей напрямок сьогодні є пріоритетним», – казав Пилипюк у січні.
Торік загальна виручка компанії зросла на 4,5%, до 4,08 млрд грн.
Як новий завод у Польщі має допомогти Modern Expo – читайте в матеріалі.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.