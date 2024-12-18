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Правоохранители задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого – УП

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Иван Рудой /Антон Забельский для Forbes Ukraine

Иван Рудой Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Офиса генерального прокурора задержали главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого, его подозревают в содействии представителям страны-агрессора. Об этом пишет УП со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Подробности

  • Во время обыска у чиновника якобы обнаружили вещества, похожие на наркотические.
Правоохранители задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого – УП /Фото 1

Контекст

5 декабря ГБР сообщило о подозрениях бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино. Им инкриминируют отмывание российских денег и пособничество государству-агрессору. Глава АРМА Елена Дума сообщила, что речь идет об онлайн-казино Pin-Up. Ранее в рамках этого дела в распоряжение АРМА передали 2,6 млрд грн.

ГБР заявило, что получило факты пособничества представителей онлайн-казино государству-агрессору. В частности, документально подтвердились связи компании с представителями РФ, российским капиталом и подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес действовал под прикрытием подследственных бюро субъектов, отметило следствие.

В начале декабря Верховная Рада приняла закон, согласно которому КРАИЛ должна быть ликвидирована до 1 апреля 2025 года.

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