Ущерб на 817 млн ​​грн. НАБУ и САП завершили следствие по делу «нефтепродуктов Курченко»

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу якобы преступной организации, в результате деятельности которой государство понесло убытки на сумму 817 млн ​​грн в 2014–2018 гг., сообщает пресс-служба бюро 3 февраля. Речь идет о завладении и продаже 97 000 т арестованных государством нефтепродуктов в структуре Сергея Курченко – бежавшего в РФ олигарха времен Януковича.

Ключевые факты

Общая сумма ущерба, нанесенного государству в результате реализации схемы, на момент разоблачения составила 967 млн ​​грн. По данным проведенной в ходе досудебного расследования экспертизы, установлена ​​другая сумма причиненного ущерба – 817 млн ​​грн (с учетом уплаченного акцизного сбора).

В 2014 году суд наложил арест на 97 000 т нефтепродуктов, ввезенных в Украину с нарушением законодательства.

По версии следствия, один из предпринимателей в сфере нефтяного бизнеса, который имел связи в государственных и правоохранительных органах, совместно с топ-чиновником Администрации президента якобы разработали схему завладения арестованным имуществом и создали для этого преступную организацию.

Они якобы добились передачи горюче-смазочных материалов государственному предприятию, на руководящие должности в котором назначили подконтрольных лиц. Топ-чиновник обеспечил назначение подконтрольного лица на должность руководителя Департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики, который в дальнейшем установил контроль за базами хранения нефтепродуктов подразделениями МВД.

НАБУ утверждает, что впоследствии фигуранты от имени госпредприятия под предлогом «вынужденности продаж» в полном объеме реализовали сырье по сниженным ценам подконтрольной компании.

Частично полученные за это средства они якобы вывели на счета других подконтрольных хозяйствующих субъектов, в то время как в государственный бюджет уплатили только акцизный сбор.

Бывшему руководителю Департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики сообщили о подозрении. Общее количество подозреваемых по делу составляет семь человек.

Контекст

В начале 2014-го тогдашний владелец Одесского нефтеперерабатывающего завода Сергей Курченко, убегая из Украины вслед за Виктором Януковичем, оставил почти 100 000 т нефтепродуктов.

По версии следствия, в 2014 году Сергей Пашинский, занимая должность и.о. главы Администрации президента, посодействовал тому, чтобы «нефтепродукты Курченко» реализовывало госпредприятие «Укртранснефтепродукт», оказавшееся под контролем Сергея Тищенко. В ходе судебного разбирательства прокурор приводил доказательства причастности Пашинского к продаже нефтепродуктов госкомпанией по заниженным ценам частным компаниям Тищенко.

С осени 2014-го до 2016 года Тищенко якобы неоднократно привозил Пашинскому наличные, рассказал Forbes собеседник в НАБУ на условиях анонимности. «Это ложь, – возражал Пашинский. – Мне обидно это слышать».

12 февраля 2024-го представители НАБУ и СБУ пришли с обысками в Пашинскому. 27 февраля он вышел из СИЗО после внесения залога 272,52 млн. грн.