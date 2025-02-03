Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Ущерб на 817 млн ​​грн. НАБУ и САП завершили следствие по делу «нефтепродуктов Курченко»

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу якобы преступной организации, в результате деятельности которой государство понесло убытки на сумму 817 млн ​​грн в 2014–2018 гг., сообщает пресс-служба бюро 3 февраля. Речь идет о завладении и продаже 97 000 т арестованных государством нефтепродуктов в структуре Сергея Курченко – бежавшего в РФ олигарха времен Януковича.

Ключевые факты

  • Общая сумма ущерба, нанесенного государству в результате реализации схемы, на момент разоблачения составила 967 млн ​​грн. По данным проведенной в ходе досудебного расследования экспертизы, установлена ​​другая сумма причиненного ущерба – 817 млн ​​грн (с учетом уплаченного акцизного сбора).
  • В 2014 году суд наложил арест на 97 000 т нефтепродуктов, ввезенных в Украину с нарушением законодательства.
  • По версии следствия, один из предпринимателей в сфере нефтяного бизнеса, который имел связи в государственных и правоохранительных органах, совместно с топ-чиновником Администрации президента якобы разработали схему завладения арестованным имуществом и создали для этого преступную организацию.
  • Они якобы добились передачи горюче-смазочных материалов государственному предприятию, на руководящие должности в котором назначили подконтрольных лиц. Топ-чиновник обеспечил назначение подконтрольного лица на должность руководителя Департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики, который в дальнейшем установил контроль за базами хранения нефтепродуктов подразделениями МВД.
  • НАБУ утверждает, что впоследствии фигуранты от имени госпредприятия под предлогом «вынужденности продаж» в полном объеме реализовали сырье по сниженным ценам подконтрольной компании.
  • Частично полученные за это средства они якобы вывели на счета других подконтрольных хозяйствующих субъектов, в то время как в государственный бюджет уплатили только акцизный сбор.
  • Бывшему руководителю Департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики сообщили о подозрении. Общее количество подозреваемых по делу составляет семь человек.

Контекст

В начале 2014-го тогдашний владелец Одесского нефтеперерабатывающего завода Сергей Курченко, убегая из Украины вслед за Виктором Януковичем, оставил почти 100 000 т нефтепродуктов.

По версии следствия, в 2014 году Сергей Пашинский, занимая должность и.о. главы Администрации президента, посодействовал тому, чтобы «нефтепродукты Курченко» реализовывало госпредприятие «Укртранснефтепродукт», оказавшееся под контролем Сергея Тищенко. В ходе судебного разбирательства прокурор приводил доказательства причастности Пашинского к продаже нефтепродуктов госкомпанией по заниженным ценам частным компаниям Тищенко.

С осени 2014-го до 2016 года Тищенко якобы неоднократно привозил Пашинскому наличные, рассказал Forbes собеседник в НАБУ на условиях анонимности. «Это ложь, – возражал Пашинский. – Мне обидно это слышать».

12 февраля 2024-го представители НАБУ и СБУ пришли с обысками в Пашинскому. 27 февраля он вышел из СИЗО после внесения залога 272,52 млн. грн.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине