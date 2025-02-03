Збитки на 817 млн грн. НАБУ та САП завершили слідство у справі «нафтопродуктів Курченка»

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі нібито злочинної організації, через діяльність якої держава зазнала збитків на суму 817 млн грн у 2014–2018 рр., повідомляє пресслужба бюро 3 лютого. Йдеться про заволодіння та продаж 97 000 т арештованих державою нафтопродуктів у структурі Сергія Курченка – олігарха часів Януковича, який утік до РФ.
Ключові факти
- Загальна сума збитків, завданих державі у результаті реалізації схеми, на момент викриття становила 967 млн грн. За даними проведеної під час досудового розслідування експертизи, встановлено іншу суму заподіяної шкоди – 817 млн грн (з урахуванням сплаченого акцизного збору).
- У 2014 році суд наклав арешт на 97 000 т нафтопродуктів, ввезених до України з порушенням законодавства.
- За версію слідства, один із підприємців у сфері нафтового бізнесу, який мав зв’язки в державних та правоохоронних органах, спільно з топпосадовцем Адміністрації президента начебто розробили схему заволодіння арештованим майном та створили для цього злочинну організацію.
- Вони нібито домоглися передачі пально-мастильних матеріалів державному підприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб. Топпосадовець забезпечив призначення підконтрольної особи на посаду керівника Департаменту нафтогазового комплексу Міністерства енергетики, який надалі встановив контроль за базами зберігання нафтопродуктів підрозділами МВС.
- НАБУ стверджує, що згодом фігуранти від імені держпідприємства під приводом «вимушеності продажу» у повному обсязі реалізували сировину за зниженими цінами підконтрольній компанії.
- Частково отримані за це кошти вони начебто вивели на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання, у той час як до державного бюджету сплатили лише акцизний збір.
- Колишньому керівнику Департаменту нафтогазового комплексу Міністерства енергетики повідомили про підозру. Загальна кількість підозрюваних у справі наразі становить сім осіб.
Контекст
На початку 2014-го тодішній власник Одеського нафтопереробного заводу Сергій Курченко, тікаючи з України слідом за Віктором Януковичем, залишив майже 100 000 т нафтопродуктів.
За версією слідства, у 2014-му Сергій Пашинський, обіймаючи посаду в.о. глави Адміністрації президента, посприяв тому, щоб «нафтопродукти Курченка» реалізовувало держпідприємство «Укртранснафтопродукт», яке опинилося під контролем Сергія Тищенка. В ході судового розгляду прокурор наводив докази причетності Пашинського до продажу нафтопродуктів держкомпанією за заниженими цінами приватним компаніям Тищенка.
З осені 2014-го до 2016 року Тищенко начебто неодноразово привозив Пашинському готівку, розповів Forbes співрозмовник у НАБУ на умовах анонімності. «Це брехня, – заперечував Пашинський. – Мені образливо це чути».
12 лютого 2024-го представники НАБУ і СБУ прийшли з обшуками до Пашинського. 27 лютого він вийшов із СІЗО після внесення застави 272,52 млн грн.
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