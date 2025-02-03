Збитки на 817 млн грн. НАБУ та САП завершили слідство у справі «нафтопродуктів Курченка»

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі нібито злочинної організації, через діяльність якої держава зазнала збитків на суму 817 млн грн у 2014–2018 рр., повідомляє пресслужба бюро 3 лютого. Йдеться про заволодіння та продаж 97 000 т арештованих державою нафтопродуктів у структурі Сергія Курченка – олігарха часів Януковича, який утік до РФ.

Ключові факти

Загальна сума збитків, завданих державі у результаті реалізації схеми, на момент викриття становила 967 млн грн. За даними проведеної під час досудового розслідування експертизи, встановлено іншу суму заподіяної шкоди – 817 млн грн (з урахуванням сплаченого акцизного збору).

У 2014 році суд наклав арешт на 97 000 т нафтопродуктів, ввезених до України з порушенням законодавства.

За версію слідства, один із підприємців у сфері нафтового бізнесу, який мав зв’язки в державних та правоохоронних органах, спільно з топпосадовцем Адміністрації президента начебто розробили схему заволодіння арештованим майном та створили для цього злочинну організацію.

Вони нібито домоглися передачі пально-мастильних матеріалів державному підприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб. Топпосадовець забезпечив призначення підконтрольної особи на посаду керівника Департаменту нафтогазового комплексу Міністерства енергетики, який надалі встановив контроль за базами зберігання нафтопродуктів підрозділами МВС.

НАБУ стверджує, що згодом фігуранти від імені держпідприємства під приводом «вимушеності продажу» у повному обсязі реалізували сировину за зниженими цінами підконтрольній компанії.

Частково отримані за це кошти вони начебто вивели на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання, у той час як до державного бюджету сплатили лише акцизний збір.

Колишньому керівнику Департаменту нафтогазового комплексу Міністерства енергетики повідомили про підозру. Загальна кількість підозрюваних у справі наразі становить сім осіб.

Контекст

На початку 2014-го тодішній власник Одеського нафтопереробного заводу Сергій Курченко, тікаючи з України слідом за Віктором Януковичем, залишив майже 100 000 т нафтопродуктів.

За версією слідства, у 2014-му Сергій Пашинський, обіймаючи посаду в.о. глави Адміністрації президента, посприяв тому, щоб «нафтопродукти Курченка» реалізовувало держпідприємство «Укртранснафтопродукт», яке опинилося під контролем Сергія Тищенка. В ході судового розгляду прокурор наводив докази причетності Пашинського до продажу нафтопродуктів держкомпанією за заниженими цінами приватним компаніям Тищенка.

З осені 2014-го до 2016 року Тищенко начебто неодноразово привозив Пашинському готівку, розповів Forbes співрозмовник у НАБУ на умовах анонімності. «Це брехня, – заперечував Пашинський. – Мені образливо це чути».

12 лютого 2024-го представники НАБУ і СБУ прийшли з обшуками до Пашинського. 27 лютого він вийшов із СІЗО після внесення застави 272,52 млн грн.